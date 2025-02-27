https://sputnik-georgia.ru/20250227/shantazh-sanktsiyami-ne-proydet--reaktsiya-premera-na-zayavlenie-stivena-dauta-292289284.html

Шантаж санкциями не пройдет – реакция премьера на заявление Стивена Даута

Шантаж санкциями не пройдет – реакция премьера на заявление Стивена Даута

Sputnik Грузия

Ни Бидзина Иванишвили, ни другие члены партии "Грузинская мечта" не станут жертвами шантажа санкциями со стороны западных политиков 27.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-27T15:18+0400

2025-02-27T15:18+0400

2025-02-27T15:31+0400

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Обсуждение вопроса введения санкций против почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили в палате общин парламента Великобритании – это шантаж, который начался после конфликта на Украине и продолжается по сей день, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. В Палате общин Великобритании обсудили ситуацию в Грузии, где на вопросы отвечал госминистр Великобритании по европейским делам Стивен Даут. Он выразил обеспокоенность в связи с жестоким подавлением мирных демонстрантов и журналистов и отметил, что Великобритания продолжает внимательно следить за ситуацией в Грузии. При этом он не стал комментировать возможные будущие санкции, поскольку, как отметил Даут, "это могло бы снизить их воздействие". Как отметил глава грузинского правительства, за этот период были конкретные требования как к властям страны, так и к Иванишвили. После начала конфликта на Украине, в лексиконе лидеров правящей партии "Грузинская мечта" появился термин "глобальная партия войны". Это, по их утверждению, некие силы за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом "глобальная партия войны" оказывает решающее влияние на страны НАТО и Евросоюз, а Грузия и Украина для нее – пушечное мясо, заявил почетный председатель и основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили. "Глобальной партией войны" в правящей партии также называют "глубинное государство" (Deep State). Открытие "второго фронта" – это призыв определенных западных и украинских политиков и видных деятелей к правительству Грузии начать военные действия в Абхазии и Цхинвали, которые Тбилиси считает "оккупированными". Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не раз говорил, что отказ от этого призыва и вызвал разлом в отношениях с Западом. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. Германия приостановила научное сотрудничество с Грузией, в том числе со студентами>>США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, великобритания, украина, сша, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, нато, санкции