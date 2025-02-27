https://sputnik-georgia.ru/20250227/snegopad-v-gruzii---poslednie-novosti-iz-postradavshikh-ot-nepogody-regionov-292288179.html

Снегопад в Грузии – последние новости из пострадавших от непогоды регионов

Снегопад в Грузии – последние новости из пострадавших от непогоды регионов

Sputnik Грузия

Грузия уже несколько дней борется с последствиями снегопада на западе Грузии 27.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-27T12:50+0400

2025-02-27T12:50+0400

2025-02-27T14:15+0400

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аджария

западная грузия

ираклий кобахидзе

грузинская железная дорога

energo-pro georgia

непогода в грузии

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Правительство сосредоточило основные силы на ликвидации последствий снегопада в Гурии, где, по сравнению с другими пострадавшими от непогоды регионами Западной Грузии, сохраняется больше всего проблем, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.Снегопад обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля. Особенно пострадали от стихии Гурия и Аджария. В некоторых районах возникли проблемы с подачей газа и электроэнергии, введены ограничения на дорогах, приостановлены занятия в садах и школах. Грузинская железная дорога работает с ограничениями.Проблемы были в основном в Батуми, Кобулети, также в Хелвачаури, но в результате интенсивных работ дороги существенно расчищены, отметил он.Как подчеркнул глава правительства, в Аджарии, куда он прибыл для того, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте, основная часть проблем решена. В Батуми восстановил работу общественный транспорт.Премьер обвинил оппозицию в спекуляции темой непогоды на западе Грузии>>В Гурии в наиболее уязвимых населенных пунктах были открыты штабы, в состав которых вошли спасатели Службы по управлению в чрезвычайных ситуациях, а также представители министерства обороны, медицинской службы и полиции.В Гурии, в наиболее уязвимых населенных пунктах, в пяти местах были открыты координационные штабы, в состав которых вошли спасатели, представители министерства обороны, медики и полицейские.Как отметил глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили, в этих штабах мобилизованы как продукты питания, так и основные предметы домашнего обихода.По данным правительства, к утру четверга без электроэнергии остается 20% населения Гурии.К обнаружению обрывов на линиях электропередач Силы обороны совместно с энергораспределительной компанией Energo-Pro Georgia подключили дроны.В Гурию и Аджарию съезжаются волонтеры со всей Грузии, чтобы помочь пострадавшим от последствий снегопада жителям. В соцсетях есть группы, в которых сообщают о селах, нуждающихся в первоочередной помощи. Власти просят добровольцев действовать в координации со спасателями и Силами обороны.В связи со сложившейся ситуацией, Патриархия Грузии решила направить продукты питания, одежду, медикаменты и теплые пледы населению, пострадавшему от последствий снегопада.По данным Минобразования, из-за последствий непогоды учебный процесс приостановлен в школах Аджарии, Гурии, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети.Обучение частично проводится в общеобразовательных учреждениях Самегрело-Земо Сванети, Имерети, Самцхе-Джавахети и Шида Картли.Кроме того, по данным министерства, школы проинформируют родителей учеников о компенсации за пропущенные уроки."В сотрудничестве с министерством обороны, в целях оказания содействия Силам обороны Грузии в устранении проблем, вызванных обильным снегопадом, и оказания помощи пострадавшему населению, в государственных школах выделены соответствующие помещения для военнослужащих", – говорится в сообщении.С понедельника, 24 февраля, к ликвидации последствий стихии по распоряжению премьера подключилась армия.Из-за непогоды и сильного снегопада Грузинская железная дорога продолжает отменять рейсы в направлении Западной Грузии на 27 и 28 февраля.Отменены рейсы Тбилиси-Батуми, Тбилиси-Зугдиди, Тбилиси-Поти, Тбилиси-Боржоми и Боржоми-Тбилиси, Тбилиси-Озургети и Озургети-Тбилиси, Кутаиси-Риони (электричка), Кутаиси-Батуми, Батуми-Озургети.Пассажирам, как и в предыдущие дни, будет полностью возмещена стоимость билетов. Железнодорожное сообщение возобновится после улучшения метеорологической ситуации.По словам главы правительства, на сегодняшний день нет необходимости в эвакуации населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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