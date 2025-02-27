https://sputnik-georgia.ru/20250227/startuet-prodazha-biletov-na-match-gruziya-armeniya-ligi-natsiy-uefa-292276025.html

Стартует продажа билетов на матч Грузия-Армения Лиги наций УЕФА

Стартует продажа билетов на матч Грузия-Армения Лиги наций УЕФА

Sputnik Грузия

Первый матч между Арменией и Грузией в рамках плей-офф Лиги наций состоится уже 20 марта в Ереване 27.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-27T10:01+0400

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Продажа билетов на матч Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Армении 23 марта начнется 27 февраля в 12:00. Сборная Грузии встретится с Арменией в первом матче плей-офф Лиги наций 20 марта в Ереване, а 23 марта сыграет ответную встречу в Тбилиси. Победитель двухраундового противостояния получит право выступать в Лиге B Лиги наций. Цены на билеты составят 20, 40, 70 и 100 лари, и каждый покупатель сможет приобрести максимум четыре билета. В целях безопасности грузинским болельщикам не будет разрешен доступ в 9-й и 10-й секторы первого яруса, отведенные для болельщиков гостевой команды. Билеты для грузинских болельщиков на матч, который состоится в Ереване 20 марта, поступят в продажу 28 февраля в 12:00.Матч пройдет на ереванском стадионе имени Вазгена Саргсяна, вмещающем 14 тысяч зрителей. Стоимость билета составляет 10 лари, и каждый покупатель может приобрести максимум два билета. Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком матча "Лион" – "Пари Сен-Жермен">>Билеты на оба матча будут продаваться только онлайн и через TKT.GE. Сборные Грузии и Армении по футболу встречались между собой трижды. Сборная Грузии выиграла товарищескую встречу в 2011 году. Два других матча состоялись в 2020 году, в рамках розыгрыша Лиги наций. Одна встреча завершилась вничью, а во второй сильнее оказался соперник. Четыре команды дивизиона B, занявшие третье место (включая сборную Грузии), были посеяны в первую корзину, а четыре команды лиги C, занявшие вторые места, посеяны во вторую. Что касается сборной Украины, которая заняла второе место в группе В1 и опередила Грузию всего на одно очко, то за путевку в дивизион А подопечные Сергея Реброва сыграют с бельгийцами. Сборная Грузии по итогам группового этапа Лиги наций заняла третье место в группе В1 с семью очками. На первом месте Чехия (11 очков), на втором – Украина (восемь), на последнем – Албания (семь). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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