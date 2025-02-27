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Текущие проекты не под угрозой – министр образования о решении правительства Германии

Текущие проекты не под угрозой – министр образования о решении правительства Германии

Sputnik Грузия

Решение о приостановке сотрудничества не скажется на текущих проектах, а лишь на будущем грузино-немецких отношений в сфере образования 27.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-27T15:50+0400

2025-02-27T15:50+0400

2025-02-27T15:50+0400

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Текущие проекты, финансируемые министерством образования Германии в Грузии, включая DAAD, не приостановлены, заявил министр образования, науки и молодежи Александр Цуладзе журналистам. Федеральное министерство образования Германии заморозило развитие научного сотрудничества с Грузией, включая студенческую мобильность, исследования и участие Грузии в программах ЕС из-за ограничений академической свободы в Грузии и приостановки процесса вступления в ЕС. Об этом сообщил посол Германии в Грузии Петер Фишер в социальной сети. Как подчеркнул глава ведомства, заявление Фишера не распространяется на программы обмена студентами, исследователями и академическим персоналом, совместные исследовательские проекты и стипендиальные программы. По словам главы Минобразования, примечательна и дата написания письма: 20 февраля – последний рабочий день министра образования Германии Джема Оздемира. По его словам, это говорит о том, что министр хотел оставить новоизбранному правительству неясное наследие и внести диссонанс в отношения между двумя странами. DAAD – немецкая служба академических обменов, которая позволяет получить финансирование для обучения в Германии студентам и ученым из других стран, а также ездить на учебу в другие страны немецким студентам. Организация была основана в 1925 году и на сегодняшний день занимает лидирующие позиции в мире в области международных студенческих обменов. За годы работы DAAD финансирование получили более 2,1 миллиона человек. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. Германия приостановила научное сотрудничество с Грузией, в том числе со студентами>>США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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