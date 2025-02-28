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Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в январе
Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в январе
Sputnik Грузия
По данным на конец декабря, в Грузии 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала 28.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-28T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Объем кредитов, выданных коммерческими банками Грузии, в январе 2025 года вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 459,03 миллиона лари (0,74%) и на 1 февраля текущего года составил 62,68 миллиарда лари, говорится в материалах Национального банка Грузии.За отчетный период объем кредитов в национальной валюте вырос на 36,05 миллиона лари (0,1%), а в иностранной валюте – на 422,98 миллиарда лари (1,57%).На конец января 2025 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 10,58 миллиарда лари, что на 1,35% меньше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 18,15 миллиарда лари, что на 2,46% больше, чем в предыдущем месяце.За январь объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 0,66%, или 208,38 миллиона лари, и на 1 февраля текущего года составил 31,94 миллиарда лари, согласно данным Нацбанка.Доля кредитов в лари составила 56,32%, что на 0,36 процентного пункта меньше данных на 1 января 2025 года.По данным на конец декабря, в Грузии 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала.Обменный курс лари к доллару составляет 2,81 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика
экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика
Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в январе
По данным на конец декабря, в Грузии 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Объем кредитов, выданных коммерческими банками Грузии, в январе 2025 года вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 459,03 миллиона лари (0,74%) и на 1 февраля текущего года составил 62,68 миллиарда лари, говорится в материалах Национального банка Грузии.
За отчетный период объем кредитов в национальной валюте вырос на 36,05 миллиона лари (0,1%), а в иностранной валюте – на 422,98 миллиарда лари (1,57%).
На конец января 2025 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 10,58 миллиарда лари, что на 1,35% меньше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 18,15 миллиарда лари, что на 2,46% больше, чем в предыдущем месяце.
За январь объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 0,66%, или 208,38 миллиона лари, и на 1 февраля текущего года составил 31,94 миллиарда лари, согласно данным Нацбанка.
Доля кредитов в лари составила 56,32%, что на 0,36 процентного пункта меньше данных на 1 января 2025 года.
По данным на конец декабря, в Грузии 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала.
Обменный курс лари к доллару составляет 2,81 GEL/$1.