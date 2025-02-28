https://sputnik-georgia.ru/20250228/oni-raduyutsya-tragedii-v-gruzinskoy-mechte-obvinili-oppozitsiyu-v-rasprostranenii-lzhi-292300875.html

Они радуются трагедии! В "Грузинской мечте" обвинили оппозицию в распространении лжи

Они радуются трагедии! В "Грузинской мечте" обвинили оппозицию в распространении лжи

Sputnik Грузия

Ранее премьер-министр Грузии обвинил оппозицию в спекуляции темой непогоды, из-за которой пострадали жители запада страны 28.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-28T13:58+0400

2025-02-28T13:58+0400

2025-02-28T14:10+0400

грузия

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ираклий кобахидзе

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аджария

непогода в грузии

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Представители части оппозиции распространяют дезинформацию относительно последствий непогоды на западе Грузии, чтоб напугать жителей страны и вызвать ажиотаж среди общественности, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Мачавариани. Оппозиция обвиняет власти в бездействии при борьбе с последствиями снегопада, который обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля. Особенно пострадали Гурия и Аджария. С последствиями стихии борются спасатели, полиция и армия. В чрезвычайном режиме работает координационный штаб. На месте находятся премьер-министр, президент Грузии и представители Кабмина. "Оппозиция использует это, чтобы вызвать ажиотаж в обществе, напугать общество, распространить дезинформацию. Мы видим, какая дезинформация распространяется на различных оппозиционных телеканалах. Я не хочу верить, что эти люди радуются трагедии в нашей стране, но, к сожалению, все говорит об этом", – заявил депутат.Премьер обвинил оппозицию в спекуляции темой непогоды на западе Грузии>>Премьер-министр Ираклий Кобахидзе ранее обвинил оппозицию в спекуляции темой непогоды, отметив, что это их стиль. При этом глава грузинского правительства подчеркнул, что власти должны сконцентрироваться на деле и решении проблем. Между тем соответствующие службы продолжают работать в чрезвычайном режиме, чтобы справиться с последствиями непогоды на Западе Грузии – активно проводится очистка дорог специальной техникой, постепенно налаживается связь со всеми населенными пунктами, чтобы оказать помощь местным жителям. В пострадавшей от снегопада Гурии работают более 600 сотрудников Службы управления чрезвычайными ситуациями и Силы обороны. Спасатели уже перевезли в безопасное место десятки человек. Для помощи пострадавшим от снегопада жителям Гурии уже доставили 140 тонн продовольствия и предметов первой необходимости, которые будут распределены в течение дня во всех районах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, западная грузия, гурия, аджария, непогода в грузии