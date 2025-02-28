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Пенсионеры в Грузии – новые данные

Пенсионеры в Грузии – новые данные

Sputnik Грузия

Пенсионеров старше 90 лет в Грузии 12,2 тысячи, из них 2,9 тысячи мужчин и 9,4 тысячи женщин 28.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-28T09:01+0400

2025-02-28T09:01+0400

2025-02-28T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Пенсию по возрасту в Грузии получают чуть менее 865,1 тысяч пенсионеров, из них 252,3 тысячи мужчин и 612,7 тысячи женщин, следует из данных Агентства социального обслуживания Минздрава на 1 февраля 2025 года. По сравнению с данными на 1 января, число пенсионеров выросло на 768 человек, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25,2 тысячи.Основная часть пенсионеров – это граждане до 75 лет. Пенсионеров старше 90 лет в Грузии 12,2 тысячи, из них 2,9 тысячи мужчин и 9,4 тысячи женщин. Больше всего долгожителей живет в Тбилиси и Имерети. Почти четверть пенсионеров проживает в Тбилиси. На втором месте – регион Имерети, а на третьем – Самегрело - Земо Сванети. Наименьшее число пенсионеров – в регионах Гурия, Мцхета-Мтианети и Рача-Лечхуми и Земо Сванети. На сколько выросли пенсионные активы в Грузии в январе 2025 года >>Пенсия по возрасту в Грузии полагается женщинам с 60 лет, а мужчинам с 65 лет. Размер государственной пенсии с 1 января 2025 года составляет 350 и 450 лари, в зависимости от возраста. Пенсии в стране растут в рамках ежегодной индексации. Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия растет с учетом инфляции, а для граждан старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста. Участники накопительной пенсионной системы дополнительно к государственной пенсии получают накопления в расчете от продолжительности жизни и общей суммы накоплений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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