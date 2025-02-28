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Украина потеряла все – депутат парламента Грузии
Украина потеряла все – депутат парламента Грузии
Sputnik Грузия
Украина получила потерю территорий, сотни тысяч погибших людей, туманное будущее, разрушенную экономику, заявил депутат 28.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-28T19:56+0400
2025-02-28T19:56+0400
2025-02-28T19:56+0400
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владимир зеленский
нато
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обострение ситуации вокруг украины
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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Украине придется забыть о НАТО и принять новую реальность, заявил депутат парламента Грузии от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили. Президент Дональд Трамп на первом заседании кабинета американской администрации заявил, что Украина не получит от США значительные гарантии безопасности в рамках сделки по ресурсам и может забыть о членстве в НАТО. По его словам, теперь Украина оказалась в тяжелом положении. "Украина получила потерю территорий, сотни тысяч погибших людей, туманное будущее, разрушенную экономику", – отметил Мачарашвили. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация будет стремиться к тому, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией вернула себе "как можно больше". Уже в пятницу Трамп подпишет с Владимиром Зеленским соглашение, в рамках которого США станут основным партнером в разработке редкоземельных металлов, нефти и газа Украины. Конфликта на Украине можно было избежать – премьер Грузии >>Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, украина, сша, грузия, гурам мачарашвили, дональд трамп, владимир зеленский, нато, "сила народа", обострение ситуации вокруг украины
политика, украина, сша, грузия, гурам мачарашвили, дональд трамп, владимир зеленский, нато, "сила народа", обострение ситуации вокруг украины
Украина потеряла все – депутат парламента Грузии
Украина получила потерю территорий, сотни тысяч погибших людей, туманное будущее, разрушенную экономику, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Украине придется забыть о НАТО и принять новую реальность, заявил депутат парламента Грузии от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили.
Президент Дональд Трамп на первом заседании кабинета американской администрации заявил, что Украина не получит от США значительные гарантии безопасности в рамках сделки по ресурсам и может забыть о членстве в НАТО.
"Жесткие слова нынешнего президента Америки о том, что Украина должна забыть о НАТО, означают, что о НАТО нужно забыть. Америка имеет решающий голос в НАТО, и это все мы хорошо знаем. На фоне всего этого Украине говорят, что нужно заплатить. Зеленский радуется тому, что должен выплачивать 50% прибыли от своих полезных ископаемых Соединенным Штатам. К сожалению, Украина приняла эту реальность", – заявил Мачарашвили.
По его словам, теперь Украина оказалась в тяжелом положении.
"Украина получила потерю территорий, сотни тысяч погибших людей, туманное будущее, разрушенную экономику", – отметил Мачарашвили.
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация будет стремиться к тому, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией вернула себе "как можно больше".
Уже в пятницу Трамп подпишет с Владимиром Зеленским соглашение, в рамках которого США станут основным партнером в разработке редкоземельных металлов, нефти и газа Украины.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".