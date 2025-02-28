https://sputnik-georgia.ru/20250228/ukraina-poteryala-vse--deputat-parlamenta-gruzii-292306641.html

Украина потеряла все – депутат парламента Грузии

Украина потеряла все – депутат парламента Грузии

Sputnik Грузия

Украина получила потерю территорий, сотни тысяч погибших людей, туманное будущее, разрушенную экономику, заявил депутат 28.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-28T19:56+0400

2025-02-28T19:56+0400

2025-02-28T19:56+0400

политика

украина

сша

грузия

гурам мачарашвили

дональд трамп

владимир зеленский

нато

"сила народа"

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/18/269738528_0:252:1023:827_1920x0_80_0_0_cbe9d18bc1bf97095fc425497e3705c4.jpg

ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Украине придется забыть о НАТО и принять новую реальность, заявил депутат парламента Грузии от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили. Президент Дональд Трамп на первом заседании кабинета американской администрации заявил, что Украина не получит от США значительные гарантии безопасности в рамках сделки по ресурсам и может забыть о членстве в НАТО. По его словам, теперь Украина оказалась в тяжелом положении. "Украина получила потерю территорий, сотни тысяч погибших людей, туманное будущее, разрушенную экономику", – отметил Мачарашвили. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация будет стремиться к тому, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией вернула себе "как можно больше". Уже в пятницу Трамп подпишет с Владимиром Зеленским соглашение, в рамках которого США станут основным партнером в разработке редкоземельных металлов, нефти и газа Украины. Конфликта на Украине можно было избежать – премьер Грузии >>Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, украина, сша, грузия, гурам мачарашвили, дональд трамп, владимир зеленский, нато, "сила народа", обострение ситуации вокруг украины