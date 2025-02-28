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Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России полностью открыта

Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России полностью открыта

Sputnik Грузия

Ограничения были введены из-за опасности схода лавин 28.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-28T13:04+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Движение транспортных средств с прицепом и полуприцепом, полностью закрытое из-за опасности схода лавин, восстановлено на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии. Дорога в направлении России для легковых автомобилей была открыта накануне. Движение для грузовых автомобилей было ограничено 26 февраля. В очереди на проезд в Грузию с российской стороны скопилось более 3,6 тысячи трайлеров. Движение на участках Гудаури-Коби и Степанцминда-Ларс будет осуществляться в безостановочном режиме. На участке Гудаури-Коби движение транспортных средств разрешено только по противолавинным тоннелям. Снегопад в Грузии – последние данные из пострадавших регионов>>Движение автотранспортных средств с прицепами, полуприцепами и транспортных средств категории М3, с количеством сидений для пассажиров 22 и более (без учета места водителя), в тоннелях будет осуществляться в одностороннем порядке. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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