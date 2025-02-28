https://sputnik-georgia.ru/20250228/snegopad-v-gruzii--poslednie-dannye-iz-postradavshikh-regionov-292299135.html

Снегопад в Грузии – последние данные из пострадавших регионов

Снегопад в Грузии – последние данные из пострадавших регионов

Sputnik Грузия

По решению премьера Грузии, пострадавшим жителям Гурии уже доставили 140 тонн продовольствия и предметов первой необходимости 28.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-28T11:42+0400

2025-02-28T11:42+0400

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грузия

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аджария

ираклий кобахидзе

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

гурия

непогода в грузии

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Соответствующие службы продолжают работать в чрезвычайном режиме, чтобы справиться с последствиями непогоды на западе Грузии – активно проводится очистка дорог специальной техникой, постепенно налаживается связь со всеми населенными пунктами, чтобы оказать помощь местным жителям. Снегопад обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля. Особенно пострадали от стихии Гурия и Аджария. В некоторых районах возникли проблемы с подачей газа и электроэнергии, введены ограничения на дорогах, приостановлены занятия в садах и школах. Грузинская железная дорога работает с ограничениями. В Гурии для помощи пострадавшим от снегопада местным жителям уже доставили 140 тонн продовольствия и предметов первой необходимости, которые будут распределены в течение дня во всех районах. Решение было принято на заседании Координационного штаба под руководством премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. В районе Озургети 80% автомобильных дорог расчищены от снега. Что касается коммунальных сервисов, то в регионе Гурия еще 5 тысячам абонентам смогли восстановить подачу электричества, а порядка 800 абонентам – подачу природного газа. "Уже расчищены 80% основных дорог. Это основные муниципальные дороги, мы также можем сказать, что во многих селах мы добрались до центра, откуда возможна прямая коммуникация с населением, при необходимости можно доставлять медикаменты, продукты питания", – заявил глава администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани. Есть серьезный прогресс в связи с подачей электричества, отметил он.Резкое похолодание ожидается в Грузии в ближайшие дни>>Разные подразделения МВД, в том числе спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, вместе с представителями министерства обороны и других ведомств работают в чрезвычайном режиме из-за снегопада в Западной Грузии. В Гурии обустроено шесть локальных штабов Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, куда поступают сообщения о проблемах, вызванных снегопадом. Спасатели доставляют еду, предметы первой необходимости и медикаменты населению в разных селах региона. Благодаря работе спасателей и полиции в безопасное место были вывезены несколько семей, в их числе были дети и пожилые люди. Непогода в Грузии: ГЖД продолжает отменять рейсы>>Департамент автодорог Аджарии продолжает работы по расчистке дорог в непрерывном режиме. В районе Хелвачаури расчистка дорог к административным центрам завершена. А в районе Кобулети завершится до конца дня. В интенсивном режиме продолжаются работы в Шуахеви и Кеда.Работы по ликвидации последствий непогоды активно продолжаются в черноморском курортном городе Батуми. Расчищают как автомобильные, так и пешеходные дороги. Почти полностью восстановлено движение автотранспорта. Также нет проблем с подачей воды, газа и электричества. Что касается школ и детских садов, то учебный процесс будет восстановлен 4 марта. Работы по ликвидации последствий в непрерывном режиме продолжается в высокогорном районе Хуло. Расчищают дороги, оказывается помощь населению – как едой, так и медикаментами. Вода подается по графику. Электричество полностью восстановлено. В регионе Имерети работы по расчистке снега интенсивно продолжаются во всех четырех районах – Ткибули, Зестафони, Терджола и Багдати. Из 174 сел к этому времени осталось расчистить дорогу к 23 селам. "Работы по расчистке снега продолжаются во всех четырех муниципалитетах. В Зестафони и Багдати ситуация сложнее, чем в Ткибули и Терджоле. В ближайшие часы будет восстановлено как энергоснабжение, так и газоснабжение", – заявил депутат парламента Грузии Звиад Шаламберидзе. На данный момент без электричества остаются 1,5 тысячи абонентов, а 80 – без природного газа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, погода, новости, западная грузия, аджария, ираклий кобахидзе, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, гурия, непогода в грузии