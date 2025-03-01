https://sputnik-georgia.ru/20250301/grazhdane-gruzii-mogut-byt-vydvoreny-iz-polshi-v-nachale-marta-292310246.html

Граждане Грузии могут быть выдворены из Польши в начале марта

Граждане Грузии могут быть выдворены из Польши в начале марта

Sputnik Грузия

Депортация коснется иностранцев, задержанных в Польше за совершение различных преступлений 01.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-01T16:17+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Польша в начале марта готовит массовую депортацию иностранцев, в том числе граждан Грузии, заявил премьер-министр страны Дональд Туск местным СМИ. Депортация коснется иностранцев, задержанных в Польше за совершение различных преступлений. Он отметил, что для депортации, конечно же, необходимо соглашение со странами, в которые будут отправлены задержанные в нашей стране иностранцы – "преступники, которые нашли способ жить в Польше, нарушая закон". "Эти первые депортации, в том числе в Грузию, потому что мы говорили об этих грузинских бандах, которые очень активны. Они станут фактом в первую неделю марта, – сообщил Туск. По данным МВД Польши, согласно статистике 2024 года, иностранцы подозреваются в совершении 5% всех преступлений в Польше. С начала 2025 года в Польше были предъявлены обвинения 2 616 иностранцам в совершении преступлений. 13 и 14 февраля в ходе операции полиции и пограничной службы были задержаны почти 1 474 разыскиваемых человека – поляков и иностранцев. В отношении 398 иностранцев начата процедура высылки из Польши. Названо число трудовых мигрантов в Грузии >>C марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней пребывания в течение 180 дней) в целях туризма, деловых и гостевых визитов. Депортация граждан Грузии происходит на основании оформленного грузинской стороной соглашения "О реадмиссии проживающих без разрешения лиц". Страны Евросоюза в 2024 году приняли решение о депортации на родину 4 196 грузинских граждан, 21 из которых Грузия отказалась принимать в рамках соглашения о реадмиссии. Из выдворенных на родину 2 445 – мужчины и 685 – женщины. Больше всего граждан Грузии решили вернуть на родину власти Германии (2 543 человека), затем идут Франция (710), Греция (201), Швейцария (148), Италия (92), Польша (91) и Испания (58).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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