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Грузинские фигуристы выиграли чемпионат мира среди юниоров
Грузинские фигуристы выиграли чемпионат мира среди юниоров
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Грузинка Инга Гургенидзе завершила свое выступление на шестом месте в одиночном катании 02.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-02T11:11+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Представляющие Грузию фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава во второй раз подряд завоевали золотую медаль в соревновании спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров в венгерском Дебрецене. Как и в короткой программе, представители Грузии заняли первое место в произвольной, набрав в сумме 191,01 балла. В прошлом году в сумме двух выступлений фигуристы набрали 179,32 балла. Второе место заняли украинцы София Голишенко и Артем Даренский, третье — канадцы Мартина Ариано Кент и Чарли Лалиберте Лоран. Успех грузинских фигуристов на чемпионате Европы >>В субботу в произвольной программе среди одиночников также выступала грузинка Инга Гургенидзе, завершившая свое выступление на шестом месте. Пара Анастасия Метелкина и Лука Берулава в начале февраля завоевала бронзовые медали в парном катании на чемпионате Европы в Таллинне.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, успехи грузинских фигуристов в мире, фигурное катание
спорт, грузия, новости, успехи грузинских фигуристов в мире, фигурное катание
Грузинские фигуристы выиграли чемпионат мира среди юниоров
Грузинка Инга Гургенидзе завершила свое выступление на шестом месте в одиночном катании
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Представляющие Грузию фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава во второй раз подряд завоевали золотую медаль в соревновании спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров в венгерском Дебрецене.
Как и в короткой программе, представители Грузии заняли первое место в произвольной, набрав в сумме 191,01 балла. В прошлом году в сумме двух выступлений фигуристы набрали 179,32 балла.
Второе место заняли украинцы София Голишенко и Артем Даренский, третье — канадцы Мартина Ариано Кент и Чарли Лалиберте Лоран.
В субботу в произвольной программе среди одиночников также выступала грузинка Инга Гургенидзе, завершившая свое выступление на шестом месте.
Пара Анастасия Метелкина и Лука Берулава в начале февраля завоевала бронзовые медали в парном катании на чемпионате Европы в Таллинне.