https://sputnik-georgia.ru/20250302/snegopad-v-zapadnoy-gruzii--poslednie-dannye-iz-postradavshikh-regionov-292322948.html

Снегопад в Западной Грузии – последние данные из пострадавших регионов

Снегопад в Западной Грузии – последние данные из пострадавших регионов

Sputnik Грузия

Для помощи пострадавшим от снегопада жителям Гурии уже доставили 140 тонн продовольствия и предметов первой необходимости 02.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-02T18:58+0400

2025-03-02T18:58+0400

2025-03-02T18:58+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Жителям Чохатаурского района Гурии, наиболее пострадавшего от снегопада, к утру воскресенья полностью восстановлено электроснабжение, сообщили в пресс-службе муниципальных властей. Снегопад обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля. Особенно пострадали Гурия и Аджария. С последствиями стихии борются спасатели, полиция и армия. В чрезвычайном режиме работает Координационный штаб по ликвидации последствий снегопада. Без электроэнергии остаются отдельные абоненты в муниципалитетах Ланчхути и Озургети. Проблема движения транспортных средств по внутренним дорогам, связывающим населенные пункты, по-прежнему остается. Местные власти заявляют, что вскоре она будет устранена. В муниципалитете Ланчхути без электроэнергии остаются до 80 абонентов, без газа — 5 абонентов, газификация должна быть восстановлена до конца дня. Снегопад в Грузии – последние данные из пострадавших регионов >>Для помощи пострадавшим от снегопада жителям Гурии уже доставили 140 тонн продовольствия и предметов первой необходимости, которые будут распределены в течение дня во всех районах. Склады с продовольствием разместились в зданиях местных школ. Восстанавливается поврежденная инфраструктура и в пострадавшем от снегопада Хелвачаурском районе Аджарии. Завершена расчистка дорог, ведущих к административным единицам муниципалитета. По данным мэрии, штаб по чрезвычайным ситуациям работает круглосуточно, мобилизованы различные службы. Что касается перебоев в электро- и газоснабжении, то, по информации пресс-службы, в настоящее время электроэнергия отсутствует у 112, а газ – у более чем 400 абонентов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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