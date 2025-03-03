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https://sputnik-georgia.ru/20250303/alyans-po-kontrolyu-tabaka-prizyvaet-vlasti-gruzii-uzhestochit-zakonodatelstvo-292328671.html
Альянс по контролю табака призывает власти Грузии ужесточить законодательство
Альянс по контролю табака призывает власти Грузии ужесточить законодательство
Sputnik Грузия
С 2018 года значительная часть обязательств Рамочной конвенции по борьбе против табака выполнена, однако проблемы еще остаются, утверждают в Альянсе 03.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-03T17:17+0400
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ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Власти Грузии должны в полной мере выполнить обязательства, предусмотренные "Рамочной конвенцией по борьбе против табака", и предпринять конкретные шаги, среди которых повышение возрастного ценза на продажу сигарет, сообщили в Альянсе по контролю табака. Двадцать седьмого февраля исполнилось 20 лет со дня вступления в силу первого международного правового документа Всемирной организации здравоохранения – Рамочной конвенции по борьбе против табака (Framework Convention on Tobacco Control – FCTC), которая стала обязательной для Грузии 15 мая 2005 года. В частности, Альянс по контролю табака призвал грузинские власти предпринять такие шаги, как: "Пока не будут установлены компенсации, государственное финансирование мер по борьбе против табака (мониторинг, горячая линия, информационно-коммуникационные и образовательные программы) должно быть соответствующим образом увеличено", – говорится в заявлении Альянса. Реклама, продвижение и спонсорство всех табачных и никотиновых изделий были запрещены. Табачные изделия больше не выставляются напоказ ни снаружи, ни внутри торговых объектов, и уровень реализации этих правил составляет 94%. Также работает телефон горячей линии по отказу от курения – 11 60 01 и мобильное приложение "Я бросил" для пользователей мобильных телефонов. В 2017 году парламент Грузии утвердил закон "О контроле табака", который запрещает курение в помещении, рекламу табачных изделий, курение в автомобилях и такси в присутствии несовершеннолетних. Также, согласно антитабачному законодательству, запрещена продажа сигарет в радиусе 50 м от образовательных учреждений, в том числе вузов, в публичных учреждениях, в секциях с детской одеждой, продуктами питания или игрушками. В остальных местах табачные изделия можно продавать из закрытых ящиков так, чтобы они не были видны покупателям. Заведение за допущение курения ждет штраф в десять раз больше, чем для курильщика в аналогичном случае. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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всемирная организация здравоохранения, тбилиси, грузия, новости, общество, закон "о контроле табака", нпо "альянс контроля табака"
всемирная организация здравоохранения, тбилиси, грузия, новости, общество, закон "о контроле табака", нпо "альянс контроля табака"

Альянс по контролю табака призывает власти Грузии ужесточить законодательство

17:17 03.03.2025
© photo: Sputnik / Alexander Kryazhev / Перейти в фотобанкКурение в общественных местах
Курение в общественных местах - Sputnik Грузия, 1920, 03.03.2025
© photo: Sputnik / Alexander Kryazhev
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С 2018 года значительная часть обязательств Рамочной конвенции по борьбе против табака выполнена, однако проблемы еще остаются, утверждают в Альянсе
ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Власти Грузии должны в полной мере выполнить обязательства, предусмотренные "Рамочной конвенцией по борьбе против табака", и предпринять конкретные шаги, среди которых повышение возрастного ценза на продажу сигарет, сообщили в Альянсе по контролю табака.
Двадцать седьмого февраля исполнилось 20 лет со дня вступления в силу первого международного правового документа Всемирной организации здравоохранения – Рамочной конвенции по борьбе против табака (Framework Convention on Tobacco Control – FCTC), которая стала обязательной для Грузии 15 мая 2005 года.

"С 2018 года значительная часть обязательств Рамочной конвенции по борьбе против табака выполнена, однако проблемы еще остаются. В связи с чем мы призываем органы законодательной и исполнительной власти в полной мере выполнить обязательства, принятые в рамках Рамочной конвенции, и предпринять конкретные шаги", – говорится в сообщении.

В частности, Альянс по контролю табака призвал грузинские власти предпринять такие шаги, как:
Утвердить нормативный акт, разработанный в 2018 году и обновленный в 2024 году, который обеспечивает прозрачность взаимоотношений табачной промышленности и представителей власти;
Закон "О контроле табака" должен установить те же правила запрета на потребление безникотиновых и травяных сигарет, а также на их упаковку и маркировку, как и в случае с обычными сигаретами;
Возраст, разрешенный законом для продажи всех табачных и никотиновых изделий, следует повысить до 21 года и увеличивать на один год ежегодно;
Гражданам Грузии, родившимся после 2015 года, должно быть запрещено приобретать любые табачные и никотиносодержащие изделия, даже после достижениями ими совершеннолетия;
Запретить использование всех видов ароматизаторов для любых табачных и никотиносодержащих изделий (кроме табачных ароматизаторов);
Ввести лицензирование всех видов розничной и оптовой торговли табаком и никотином;
Включить средства лечения никотиновой зависимости в список основных лекарственных средств.
© photo: Sputnik / Konstantin ChalabovМужчина курит сигарету
Мужчина курит сигарету - Sputnik Грузия, 1920, 03.03.2025
Мужчина курит сигарету
© photo: Sputnik / Konstantin Chalabov
"Пока не будут установлены компенсации, государственное финансирование мер по борьбе против табака (мониторинг, горячая линия, информационно-коммуникационные и образовательные программы) должно быть соответствующим образом увеличено", – говорится в заявлении Альянса.
В заявлении также отмечены шаги, которые уже достигнуты в Грузии по борьбе с табаком. В частности, сигареты в простой, менее броской и одинаковой для всех марок упаковке уже появились в магазинах.
Реклама, продвижение и спонсорство всех табачных и никотиновых изделий были запрещены. Табачные изделия больше не выставляются напоказ ни снаружи, ни внутри торговых объектов, и уровень реализации этих правил составляет 94%.
Также работает телефон горячей линии по отказу от курения – 11 60 01 и мобильное приложение "Я бросил" для пользователей мобильных телефонов.
В 2017 году парламент Грузии утвердил закон "О контроле табака", который запрещает курение в помещении, рекламу табачных изделий, курение в автомобилях и такси в присутствии несовершеннолетних.
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliДевушка с сигаретой и смартфоном идет по улице
Девушка с сигаретой и смартфоном идет по улице - Sputnik Грузия, 1920, 03.03.2025
Девушка с сигаретой и смартфоном идет по улице
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Также, согласно антитабачному законодательству, запрещена продажа сигарет в радиусе 50 м от образовательных учреждений, в том числе вузов, в публичных учреждениях, в секциях с детской одеждой, продуктами питания или игрушками.
В остальных местах табачные изделия можно продавать из закрытых ящиков так, чтобы они не были видны покупателям.
На сегодняшний день штраф за курение в ресторане или баре, в том числе электросигарет и кальяна, в Грузии составляет для физического лица 50 лари в первом случае, 100 лари – при повторном нарушении, 200 лари – при каждом следующем нарушении.
Заведение за допущение курения ждет штраф в десять раз больше, чем для курильщика в аналогичном случае.
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