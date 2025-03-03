Альянс по контролю табака призывает власти Грузии ужесточить законодательство
© photo: Sputnik / Alexander Kryazhev/
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С 2018 года значительная часть обязательств Рамочной конвенции по борьбе против табака выполнена, однако проблемы еще остаются, утверждают в Альянсе
ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Власти Грузии должны в полной мере выполнить обязательства, предусмотренные "Рамочной конвенцией по борьбе против табака", и предпринять конкретные шаги, среди которых повышение возрастного ценза на продажу сигарет, сообщили в Альянсе по контролю табака.
Двадцать седьмого февраля исполнилось 20 лет со дня вступления в силу первого международного правового документа Всемирной организации здравоохранения – Рамочной конвенции по борьбе против табака (Framework Convention on Tobacco Control – FCTC), которая стала обязательной для Грузии 15 мая 2005 года.
"С 2018 года значительная часть обязательств Рамочной конвенции по борьбе против табака выполнена, однако проблемы еще остаются. В связи с чем мы призываем органы законодательной и исполнительной власти в полной мере выполнить обязательства, принятые в рамках Рамочной конвенции, и предпринять конкретные шаги", – говорится в сообщении.
В частности, Альянс по контролю табака призвал грузинские власти предпринять такие шаги, как:
Утвердить нормативный акт, разработанный в 2018 году и обновленный в 2024 году, который обеспечивает прозрачность взаимоотношений табачной промышленности и представителей власти;
Закон "О контроле табака" должен установить те же правила запрета на потребление безникотиновых и травяных сигарет, а также на их упаковку и маркировку, как и в случае с обычными сигаретами;
Возраст, разрешенный законом для продажи всех табачных и никотиновых изделий, следует повысить до 21 года и увеличивать на один год ежегодно;
Гражданам Грузии, родившимся после 2015 года, должно быть запрещено приобретать любые табачные и никотиносодержащие изделия, даже после достижениями ими совершеннолетия;
Запретить использование всех видов ароматизаторов для любых табачных и никотиносодержащих изделий (кроме табачных ароматизаторов);
Ввести лицензирование всех видов розничной и оптовой торговли табаком и никотином;
Включить средства лечения никотиновой зависимости в список основных лекарственных средств.
© photo: Sputnik / Konstantin ChalabovМужчина курит сигарету
Мужчина курит сигарету
© photo: Sputnik / Konstantin Chalabov
"Пока не будут установлены компенсации, государственное финансирование мер по борьбе против табака (мониторинг, горячая линия, информационно-коммуникационные и образовательные программы) должно быть соответствующим образом увеличено", – говорится в заявлении Альянса.
В заявлении также отмечены шаги, которые уже достигнуты в Грузии по борьбе с табаком. В частности, сигареты в простой, менее броской и одинаковой для всех марок упаковке уже появились в магазинах.
Реклама, продвижение и спонсорство всех табачных и никотиновых изделий были запрещены. Табачные изделия больше не выставляются напоказ ни снаружи, ни внутри торговых объектов, и уровень реализации этих правил составляет 94%.
Также работает телефон горячей линии по отказу от курения – 11 60 01 и мобильное приложение "Я бросил" для пользователей мобильных телефонов.
В 2017 году парламент Грузии утвердил закон "О контроле табака", который запрещает курение в помещении, рекламу табачных изделий, курение в автомобилях и такси в присутствии несовершеннолетних.
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliДевушка с сигаретой и смартфоном идет по улице
Девушка с сигаретой и смартфоном идет по улице
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Также, согласно антитабачному законодательству, запрещена продажа сигарет в радиусе 50 м от образовательных учреждений, в том числе вузов, в публичных учреждениях, в секциях с детской одеждой, продуктами питания или игрушками.
В остальных местах табачные изделия можно продавать из закрытых ящиков так, чтобы они не были видны покупателям.
На сегодняшний день штраф за курение в ресторане или баре, в том числе электросигарет и кальяна, в Грузии составляет для физического лица 50 лари в первом случае, 100 лари – при повторном нарушении, 200 лари – при каждом следующем нарушении.
Заведение за допущение курения ждет штраф в десять раз больше, чем для курильщика в аналогичном случае.