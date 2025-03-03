https://sputnik-georgia.ru/20250303/alyans-po-kontrolyu-tabaka-prizyvaet-vlasti-gruzii-uzhestochit-zakonodatelstvo-292328671.html

Альянс по контролю табака призывает власти Грузии ужесточить законодательство

Альянс по контролю табака призывает власти Грузии ужесточить законодательство

Sputnik Грузия

С 2018 года значительная часть обязательств Рамочной конвенции по борьбе против табака выполнена, однако проблемы еще остаются, утверждают в Альянсе 03.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-03T17:17+0400

2025-03-03T17:17+0400

2025-03-03T17:17+0400

всемирная организация здравоохранения

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закон "о контроле табака"

нпо "альянс контроля табака"

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ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Власти Грузии должны в полной мере выполнить обязательства, предусмотренные "Рамочной конвенцией по борьбе против табака", и предпринять конкретные шаги, среди которых повышение возрастного ценза на продажу сигарет, сообщили в Альянсе по контролю табака. Двадцать седьмого февраля исполнилось 20 лет со дня вступления в силу первого международного правового документа Всемирной организации здравоохранения – Рамочной конвенции по борьбе против табака (Framework Convention on Tobacco Control – FCTC), которая стала обязательной для Грузии 15 мая 2005 года. В частности, Альянс по контролю табака призвал грузинские власти предпринять такие шаги, как: "Пока не будут установлены компенсации, государственное финансирование мер по борьбе против табака (мониторинг, горячая линия, информационно-коммуникационные и образовательные программы) должно быть соответствующим образом увеличено", – говорится в заявлении Альянса. Реклама, продвижение и спонсорство всех табачных и никотиновых изделий были запрещены. Табачные изделия больше не выставляются напоказ ни снаружи, ни внутри торговых объектов, и уровень реализации этих правил составляет 94%. Также работает телефон горячей линии по отказу от курения – 11 60 01 и мобильное приложение "Я бросил" для пользователей мобильных телефонов. В 2017 году парламент Грузии утвердил закон "О контроле табака", который запрещает курение в помещении, рекламу табачных изделий, курение в автомобилях и такси в присутствии несовершеннолетних. Также, согласно антитабачному законодательству, запрещена продажа сигарет в радиусе 50 м от образовательных учреждений, в том числе вузов, в публичных учреждениях, в секциях с детской одеждой, продуктами питания или игрушками. В остальных местах табачные изделия можно продавать из закрытых ящиков так, чтобы они не были видны покупателям. Заведение за допущение курения ждет штраф в десять раз больше, чем для курильщика в аналогичном случае. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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всемирная организация здравоохранения, тбилиси, грузия, новости, общество, закон "о контроле табака", нпо "альянс контроля табака"