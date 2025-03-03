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США могут остановить военную помощь Украине
США могут остановить военную помощь Украине
Sputnik Грузия
Провальная встреча президентов США и Украины в Белом Доме может привести к приостановке всякой военной помощи Киеву 03.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-03T12:07+0400
2025-03-03T12:07+0400
2025-03-03T12:07+0400
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ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Сегодня состоится встреча между президентом США Дональдом Трампом и американскими чиновниками, чтобы рассмотреть и, возможно, принять ряд мер в отношении Киева, в том числе прекратить военную помощь, сообщает РИА Новости. "Трамп встретится в понедельник с его высокопоставленными советниками по национальной безопасности, в том числе госсекретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом, чтобы рассмотреть и, возможно, принять меры по ряду стратегий в отношении Украины", - говорится в сообщении. Согласно имеющейся информации, предстоящие обсуждения могут касаться приостановки или даже прекращения военной поддержки Киева, включая поставки боеприпасов и оборудования, ранее одобренные администрацией бывшего президента Джо Байдена.Зеленский сыграл свою лучшую роль. Героя ждет награда>>Ранее газета сообщалось, что Трамп после перепалки с Владимиром Зеленским приказал сотрудникам аппарата нацбезопасности проверить, может ли Вашингтон временно или полностью прекратить поставки вооружений на Украину. Трамп на прошлой неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, политика, киев, сша, вашингтон, дональд трамп, владимир зеленский, марко рубио, обострение ситуации вокруг украины
в мире, политика, киев, сша, вашингтон, дональд трамп, владимир зеленский, марко рубио, обострение ситуации вокруг украины
США могут остановить военную помощь Украине
Провальная встреча президентов США и Украины в Белом Доме может привести к приостановке всякой военной помощи Киеву
ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik.
Сегодня состоится встреча между президентом США Дональдом Трампом и американскими чиновниками, чтобы рассмотреть и, возможно, принять ряд мер в отношении Киева, в том числе прекратить военную помощь, сообщает РИА Новости
.
"Трамп встретится в понедельник с его высокопоставленными советниками по национальной безопасности, в том числе госсекретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом, чтобы рассмотреть и, возможно, принять меры по ряду стратегий в отношении Украины", - говорится в сообщении.
Согласно имеющейся информации, предстоящие обсуждения могут касаться приостановки или даже прекращения военной поддержки Киева, включая поставки боеприпасов и оборудования, ранее одобренные администрацией бывшего президента Джо Байдена.
Ранее газета сообщалось, что Трамп после перепалки с Владимиром Зеленским приказал сотрудникам аппарата нацбезопасности проверить, может ли Вашингтон временно или полностью прекратить поставки вооружений на Украину.
Трамп на прошлой неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина.
Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.