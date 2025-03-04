https://sputnik-georgia.ru/20250304/kaladze-lishili-zvaniya-mastera-sporta-na-ukraine--292340640.html

Каладзе лишили звания мастера спорта на Украине

Каладзе лишили звания мастера спорта на Украине

Sputnik Грузия

Каха Каладзе выступал за "Динамо" Киев с 1998 по 2001 год, трижды становился обладателем Кубка Украины 04.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-04T10:41+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Министерство молодежи и спорта Украины лишило бывшего защитника киевского "Динамо", а ныне генсека правящей партии "Грузинская мечта" Каху Каладзе звания "Мастер спорта Украины международного класса", говорится в информации на сайте ведомства.Кроме Каладзе, министерство молодежи и спорта Украины лишило званий еще нескольких спортсменов: бывшего футболиста сборной Анатолия Тимощука и шахматиста Сергея Карякина. В декабре 2024 года Каладзе попал в санкционный список Украины вместе с еще 18 представителями властей Грузии.Каладзе выступал за киевское "Динамо" с 1998 по 2001 год, трижды становился обладателем Кубка Украины и победителем чемпионата страны. Звания мастера спорта он был удостоен в мае 1999 года. Грузинская культура не позволяет – мэр Тбилиси Каладзе ответил Шевченко>>Ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал политическую деятельность своего бывшего одноклубника по киевскому "Динамо" и итальянскому "Милану" Кахи Каладзе. По словам Шевченко, для него бывший одноклубник больше не существует, и он поддерживает Владимира Зеленского, который ввел санкции против ряда грузинских политиков, среди которых оказался и Каладзе. В ответ Каладзе заявил, что экс-нападающий итальянского "Милана" Андрей Шевченко сегодня в роли скорбящего, и, согласно грузинским традициям, с ним нельзя вступать в полемику.Каладзе и Шевченко выступали вместе за киевское "Динамо" в конце 90-х годов, а затем и за итальянский "Милан". В составе "россонери" они выиграли Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок, серию А и Кубок Италии. Как активно писали в СМИ, именно Шевченко способствовал переходу Каладзе в "Милан" в январе 2001 года. Украинец присоединился к "россонери" двумя годами ранее.Что касается санкций в отношении Каладзе, то в декабре 2024 года Владимир Зеленский ввел санкции на 10 лет в отношении 19 представителей грузинских властей, которых которых Киев считает причастными к разгону мирных акций протеста в Тбилиси. Под санкции попал и Каха Каладзе. В ответ мэр Тбилиси заявил, что Зеленский служит интересам другой страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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