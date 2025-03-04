https://sputnik-georgia.ru/20250304/sotrudnichestvo-gruzii-i-uzbekistana-vazhno-dlya-razvitiya-srednego-koridora---premer-292355933.html

Сотрудничество Грузии и Узбекистана важно для развития Среднего коридора – премьер

Сотрудничество Грузии и Узбекистана важно для развития Среднего коридора – премьер

Sputnik Грузия

Самое главное – не сбавлять темпы, а наоборот, способствовать дальнейшему развитию экономики, заявил премьер 04.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-04T20:43+0400

2025-03-04T20:43+0400

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южно-кавказский транспортный коридор

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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Сотрудничество Грузии и Узбекистана имеет большое значение для развития связующей функции страны и Среднего коридора, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе журналистам в Узбекистане. Кобахидзе вместе с правительственной делегацией находится в Узбекистане с двухдневным официальным визитом. В Ташкенте состоится десятое заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Узбекистаном с участием членов правительств двух стран. Как отметил глава правительства, Грузия максимально расширяет экономические связи. "У нас оформлено соглашение о свободной торговле со многими странами, это все поможет нашей стране еще больше развить свои экономические возможности. Вы знаете, что за последние четыре года темпы нашего экономического роста были очень высокими, средний рост составил почти 10% за последние четыре года, и мы очень хорошо начали и этот год", – сказал он. Согласно статистике, реальный экономический рост в Грузии в январе 2025 года составил 11,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 10,4%. Дипломатические отношения Грузия и Узбекистан установили в августе 1994 года. За 31 год в Грузии так и не открылось посольство. Страну покрывает посольство Узбекистана в Азербайджане. В то же время в Ташкенте действует посольство Грузии. Товарооборот между Грузией и Узбекистаном в январе 2025 года составил 18,5 млн долларов США, что на 38% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Средний коридорТранскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Среднего коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути.Грузия сможет пропускать больше грузов по Среднему коридору – Минэкономики >> В 2023 году по Среднему коридору было перевезено 2,7 миллиона тонн грузов, что на 86% больше по сравнению с 2022 годом. В настоящее время в проекте "Транскаспийского международного транспортного маршрута" представлены 25 компаний из 11 стран мира. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, узбекистан, казахстан, азербайджан, ираклий кобахидзе, южно-кавказский транспортный коридор