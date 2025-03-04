https://sputnik-georgia.ru/20250304/venetsianskaya-komissiya-sluzhit-globalnoy-partii-voyny---premer-gruzii-292357431.html

Венецианская комиссия служит "глобальной партии войны" – премьер Грузии

Венецианская комиссия служит "глобальной партии войны" – премьер Грузии

Sputnik Грузия

Венецианская комиссия без какого-либо правового обоснования пишет политические заключения, заявил премьер 04.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-04T22:54+0400

2025-03-04T22:54+0400

2025-03-04T23:50+0400

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акции протеста

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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Венецианская комиссия является одной из самых несерьезных европейских структур, служащих глобальной партии войны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам, в ходе официального визита в Узбекистан. Венецианская комиссия сочла, что поправки в Кодекс административных правонарушений Грузии были приняты слишком быстро, без обсуждения с заинтересованными сторонами, что ставит под сомнение их легитимность, особенно на фоне массовых протестов после спорных выборов. Комиссия рекомендовала пересмотреть эти поправки. Как отметил премьер, Венецианская комиссия без какого-либо правового обоснования пишет политические заключения. "Без какого-либо правового обоснования пишет политические заключения, что вообще не является делом Венецианской комиссии. Соответственно, мы не можем воспринимать серьезно их заключения. Пусть соизволят предоставить правовые заключения, и мы рассмотрим их серьезно, но политика не является делом Венецианской комиссии", – заявил Кобахидзе. Под "глобальной партией войны" власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и ЕС. На Западе это утверждение называют теорией заговора. Новые правила По решению парламента многократно увеличились штрафы не только по самой статье "Нарушение закона "О собраниях и манифестациях", но и за самые распространенные нарушения на акциях протеста, за которые задерживают основную часть протестующих в Грузии. По поправкам, максимальный размер штрафа за самые распространенные нарушения на акции протеста составил от 2 до 5 тысяч лари, а максимальный срок административного ареста вырос для этих нарушений с 15 суток до 60. Венецианская комиссия недовольна поправками касательно митингов в Грузии – замечания >>Кроме того, официально введено административное наказание за мат, словесные оскорбления, оскорбительное отношение или другие оскорбительные действия в адрес лица, занимающего государственно-политическую должность, политическую должность, государственную должность, в то время, когда оно исполняет свои должностные обязанности. Также ужесточается уголовный срок за призывы к насилию, сопротивление полиции, нападение на полицейского. Кроме того, вводится уголовная ответственность за угрозу насилия в адрес лица, занимающего государственно-политическую должность, политическую должность, государственную должность или в адрес членов его семьи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, ираклий кобахидзе, венецианская комиссия, акции протеста