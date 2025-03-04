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Венецианская комиссия служит "глобальной партии войны" – премьер Грузии
Венецианская комиссия служит "глобальной партии войны" – премьер Грузии
Sputnik Грузия
Венецианская комиссия без какого-либо правового обоснования пишет политические заключения, заявил премьер 04.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-04T22:54+0400
2025-03-04T22:54+0400
2025-03-04T23:50+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Венецианская комиссия является одной из самых несерьезных европейских структур, служащих глобальной партии войны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам, в ходе официального визита в Узбекистан. Венецианская комиссия сочла, что поправки в Кодекс административных правонарушений Грузии были приняты слишком быстро, без обсуждения с заинтересованными сторонами, что ставит под сомнение их легитимность, особенно на фоне массовых протестов после спорных выборов. Комиссия рекомендовала пересмотреть эти поправки. Как отметил премьер, Венецианская комиссия без какого-либо правового обоснования пишет политические заключения. "Без какого-либо правового обоснования пишет политические заключения, что вообще не является делом Венецианской комиссии. Соответственно, мы не можем воспринимать серьезно их заключения. Пусть соизволят предоставить правовые заключения, и мы рассмотрим их серьезно, но политика не является делом Венецианской комиссии", – заявил Кобахидзе. Под "глобальной партией войны" власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и ЕС. На Западе это утверждение называют теорией заговора. Новые правила По решению парламента многократно увеличились штрафы не только по самой статье "Нарушение закона "О собраниях и манифестациях", но и за самые распространенные нарушения на акциях протеста, за которые задерживают основную часть протестующих в Грузии. По поправкам, максимальный размер штрафа за самые распространенные нарушения на акции протеста составил от 2 до 5 тысяч лари, а максимальный срок административного ареста вырос для этих нарушений с 15 суток до 60. Венецианская комиссия недовольна поправками касательно митингов в Грузии – замечания >>Кроме того, официально введено административное наказание за мат, словесные оскорбления, оскорбительное отношение или другие оскорбительные действия в адрес лица, занимающего государственно-политическую должность, политическую должность, государственную должность, в то время, когда оно исполняет свои должностные обязанности. Также ужесточается уголовный срок за призывы к насилию, сопротивление полиции, нападение на полицейского. Кроме того, вводится уголовная ответственность за угрозу насилия в адрес лица, занимающего государственно-политическую должность, политическую должность, государственную должность или в адрес членов его семьи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, ираклий кобахидзе, венецианская комиссия, акции протеста
новости, грузия, политика, ираклий кобахидзе, венецианская комиссия, акции протеста
Венецианская комиссия служит "глобальной партии войны" – премьер Грузии
22:54 04.03.2025 (обновлено: 23:50 04.03.2025)
Венецианская комиссия без какого-либо правового обоснования пишет политические заключения, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Венецианская комиссия является одной из самых несерьезных европейских структур, служащих глобальной партии войны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам, в ходе официального визита в Узбекистан.
Венецианская комиссия сочла, что поправки в Кодекс административных правонарушений Грузии были приняты слишком быстро, без обсуждения с заинтересованными сторонами, что ставит под сомнение их легитимность, особенно на фоне массовых протестов после спорных выборов. Комиссия рекомендовала пересмотреть эти поправки.
"Венецианская комиссия является одной из самых несерьезных европейских структур, из центра правовой экспертизы эта институция превратилась в обычный политический орган, который служит интересам глобальной партии войны", – заявил Кобахидзе.
Как отметил премьер, Венецианская комиссия без какого-либо правового обоснования пишет политические заключения.
"Без какого-либо правового обоснования пишет политические заключения, что вообще не является делом Венецианской комиссии. Соответственно, мы не можем воспринимать серьезно их заключения. Пусть соизволят предоставить правовые заключения, и мы рассмотрим их серьезно, но политика не является делом Венецианской комиссии", – заявил Кобахидзе.
Под "глобальной партией войны" власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и ЕС. На Западе это утверждение называют теорией заговора.
По решению парламента многократно увеличились штрафы не только по самой статье "Нарушение закона "О собраниях и манифестациях", но и за самые распространенные нарушения на акциях протеста, за которые задерживают основную часть протестующих в Грузии.
По поправкам, максимальный размер штрафа за самые распространенные нарушения на акции протеста составил от 2 до 5 тысяч лари, а максимальный срок административного ареста вырос для этих нарушений с 15 суток до 60.
Кроме того, официально введено административное наказание за мат, словесные оскорбления, оскорбительное отношение или другие оскорбительные действия в адрес лица, занимающего государственно-политическую должность, политическую должность, государственную должность, в то время, когда оно исполняет свои должностные обязанности.
Также ужесточается уголовный срок за призывы к насилию, сопротивление полиции, нападение на полицейского.
Кроме того, вводится уголовная ответственность за угрозу насилия в адрес лица, занимающего государственно-политическую должность, политическую должность, государственную должность или в адрес членов его семьи.