https://sputnik-georgia.ru/20250304/venetsianskaya-komissiya-nedovolna-popravkami-kasatelno-mitingov-v-gruzii---zamechaniya-292350919.html

Венецианская комиссия недовольна поправками касательно митингов в Грузии – замечания

Венецианская комиссия недовольна поправками касательно митингов в Грузии – замечания

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Поправки в Кодекс административных правонарушений Грузии были приняты в спешке, что подрывает их легитимность, говорится в отчете... 04.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-04T16:46+0400

2025-03-04T16:46+0400

2025-03-04T16:46+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Поправки в Кодекс административных правонарушений Грузии были приняты в спешке, что подрывает их легитимность, говорится в отчете консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы – Венецианской комиссии по поводу ужесточения правил проведения акций протеста в Грузии. Поправки, которые касаются как увеличения штрафов за нарушения, так и введения ряда ограничений на проведение акций протеста, были приняты в начале февраля 2025 года. "Анализ законодательного процесса показывает, что законопроекты были приняты в спешке, без участия соответствующих заинтересованных сторон. Это подрывает легитимность поправок, особенно учитывая более широкий политический контекст массовых политических митингов после спорных выборов и влияние, которое они оказывают на такой политический протест", – говорится в отчете Комиссии. По мнению Венецианской комиссии, новые правила содержат ряд неясных и широко сформулированных положений, предоставляющих властям чрезмерно широкую свободу действий в их применении. Также Венецианская комиссия считает, что необходимость и соразмерность введения различных ограничительных мер в поправках не были в достаточной степени обоснованы. Правила проведения акций протеста в Грузии ужесточены>>"Новые суровые наказания в виде лишения свободы, а также существенное увеличение штрафов за административные правонарушения кажутся чрезмерными. Эти меры, вероятно, окажут сдерживающее воздействие на осуществление свободы собраний и выражения мнений", – говорится в отчете. Комиссия рекомендует пересмотреть эти поправки и провести надлежащий законотворческий процесс, обеспечив значимое участие всех заинтересованных сторон. Комиссия также рекомендует предоставить эффективное средство правовой защиты от административного ареста и задержания, обеспечивающее своевременный пересмотр и адекватный штраф, а также дать более четкие определения ряду формулировок. Новые правила По решению парламента многократно увеличились штрафы не только по самой статье "Нарушение закона "О собраниях и манифестациях", но и за самые распространенные нарушения на акциях протеста, за которые задерживают основную часть протестующих в Грузии. По поправкам, максимальный размер штрафа за самые распространенные нарушения на акции протеста составил от 2 до 5 тысяч лари, а максимальный срок административного ареста вырос для этих нарушений с 15 суток до 60. В Грузии вновь ужесточены правила проведения митингов: что дальше?>>Кроме того, официально введено административное наказание за мат, словесные оскорбления, оскорбительное отношение или другие оскорбительные действия в адрес лица, занимающего государственно-политическую должность, политическую должность, государственную должность, в то время, когда оно исполняет свои должностные обязанности. Также ужесточается уголовный срок за призывы к насилию, сопротивление полиции, нападение на полицейского. Кроме того, вводится уголовная ответственность за угрозу насилия в адрес лица, занимающего государственно-политическую должность, политическую должность, государственную должность или в адрес членов его семьи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, венецианская комиссия, парламент грузии, совет европы, тбилиси