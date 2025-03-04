https://sputnik-georgia.ru/20250304/vnimaniyu-abiturientov-v-gruzii-nachinaetsya-registratsiya-na-edinye-natsionalnye-ekzameny-292351672.html

Вниманию абитуриентов! В Грузии начинается регистрация на Единые национальные экзамены

Вниманию абитуриентов! В Грузии начинается регистрация на Единые национальные экзамены

Sputnik Грузия

Желающим зарегистрироваться на Единые национальные экзамены следует учитывать, что процесс регистрации состоит из нескольких этапов 04.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-04T17:52+0400

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2025-03-04T17:52+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Регистрация на Единые национальные экзамены (ЕНЭ) 2025 года, Единый магистерский экзамен, а также на конкурс студенческих грантов стартует в Грузии 5 марта в 10:00 и завершится 2 апреля в 18:00, сообщили в Национальном центре экзаменов и оценок. Стоимость участия в ЕНЭ составляет 10 лари за один экзамен. Регистрация будет доступна на сайте: online.naec.ge. По словам главы центра Нино Церетели, те абитуриенты, которые оплатят регистрационный взнос за экзамен до 18:00 2 апреля, но по каким-то причинам не смогут завершить процесс регистрации, получат возможность завершить ее до 10 апреля (18:00). Желающим зарегистрироваться на Единые национальные экзамены следует учитывать, что процесс регистрации состоит из нескольких этапов. На основном этапе (до 18:00 2 апреля) абитуриентам необходимо оплатить регистрационный взнос, заполнить анкетные данные, выбрать город сдачи экзамена и предметы, которые он будет сдавать. Абитуриенты смогут изменить или добавить предмет, а также изменить язык экзамена до 18:00 10 апреля. До этого времени у них также будет возможность сменить город сдачи экзамена. Зарегистрированные абитуриенты смогут многократно менять приоритетный список образовательных программ. Кандидаты смогут выбирать, удалять и перемещать их, начиная со следующего дня после публикации результатов апелляции. Точная дата будет опубликована на сайте www.naec.ge. Минобразования Грузии может вернуть в школы выпускные экзамены и упразднить ЕНЭ >>В целях повышения осведомленности абитуриентов в 2025 году будут проводиться информационные встречи для сдающих экзамен как очно, так и онлайн. Подробная информация будет опубликована на сайте и страницах Национального центра оценки и экзаменов в Соцсетях. К сдаче ЕНЭ будут допущены только ученики 12 класса. Центр рассматривает возможность предложить в следующем году альтернативный проект для студентов, не окончивших вуз, в рамках которого будет полностью смоделирован процесс экзамена. Даты регистрации на предметные экзамены для педагогов будут опубликованы на сайте Национального центра экзаменов и оценок в ближайшее время. Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты будут сдавать только в том случае, если этого потребует конкретный университет. По данным Национальной службы статистики "Сакстат", в Грузии работает 63 высших учебных заведения, из которых 19 – государственные. Из общего числа вузов 64% находятся в Тбилиси, остальные расположены в крупных городах страны. В 2024 году вузы приняли 54,2 тысячи студентов, при этом 30,5 тысячи абитуриентов поступили в госвузы, а 23,7 тысячи — в частные. Студенты – граждане Грузии, могут получить частичное финансирование обучения на основании результатов экзаменов при поступлении в любой вуз. При этом выбор вуза зависит исключительно от поступающих. Что касается окончивших школы за рубежом, для них действуют другие правила приема в вузы – специальное собеседование и полностью платное образование, стоимость которого зависит от вуза и факультета.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, образование в грузии, единые национальные экзамены, национальный центр экзаменов и оценок грузии