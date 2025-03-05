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"А я и не знал" – Каладзе о решении властей Украины лишить его звания "Мастер спорта"

"А я и не знал" – Каладзе о решении властей Украины лишить его звания "Мастер спорта"

Sputnik Грузия

Мэру Тбилиси Каладзе неинтересно решение министерства Украины, поскольку он даже и не знал о собственном "статусе" 05.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-05T16:51+0400

2025-03-05T16:51+0400

2025-03-05T17:04+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Мэр Тбилиси, экс-защитник киевского "Динамо" Каха Каладзе узнал о наличии у него звания "Мастер спорта международного класса" только после того, как украинские власти лишили его этого титула. Министерство молодежи и спорта Украины лишило бывшего защитника киевского "Динамо", а ныне генсека правящей партии "Грузинская мечта" Каху Каладзе звания "Мастер спорта Украины международного класса". В декабре 2024 года Каладзе попал в санкционный список Украины вместе с еще 18 представителями властей Грузии. Ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал политическую деятельность своего бывшего одноклубника по киевскому "Динамо" и итальянскому "Милану" Кахи Каладзе. По словам Шевченко, для него бывший одноклубник больше не существует, и он поддерживает Владимира Зеленского, который ввел санкции против ряда грузинских политиков, среди которых оказался и Каладзе. Грузинская культура не позволяет – мэр Тбилиси Каладзе ответил Шевченко>>В ответ Каладзе заявил, что экс-нападающий итальянского "Милана" Андрей Шевченко сегодня в роли скорбящего, и, согласно грузинским традициям, с ним нельзя вступать в полемику. Каладзе и Шевченко выступали вместе за киевское "Динамо" в конце 90-х годов, а затем и за итальянский "Милан". В составе "россонери" они выиграли Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок, серию А и Кубок Италии. Как активно писали в СМИ, именно Шевченко способствовал переходу Каладзе в "Милан" в январе 2001 года. Украинец присоединился к "россонери" двумя годами ранее. Что касается санкций в отношении Каладзе, то в декабре 2024 года Владимир Зеленский ввел санкции на 10 лет в отношении 19 представителей грузинских властей, которых которых Киев считает причастными к разгону мирных акций протеста в Тбилиси. Под санкции попал и Каха Каладзе. В ответ мэр Тбилиси заявил, что Зеленский служит интересам другой страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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