https://sputnik-georgia.ru/20250305/glava-mid-dvoynye-standarty-v-otnoshenii-gruzii--natsionalnyy-interes-pribaltiki-292365515.html

Глава МИД: Двойные стандарты в отношении Грузии – национальный интерес Прибалтики

Глава МИД: Двойные стандарты в отношении Грузии – национальный интерес Прибалтики

Sputnik Грузия

Прибалтийские страны критикуют Грузию, в том числе основываясь на ложной информации и ложных нарративах, отметил глава МИД 05.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-05T12:54+0400

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2025-03-05T12:54+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Двойные стандарты в отношении Грузии стали для прибалтийских стран вопросом национальных интересов, заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили журналистам. Власти стран ЕС не раз призывали Грузию ввести двусторонние санкции в отношении России. При этом Литва и Латвия – среди лидеров по импорту вина в Россию, несмотря на то что эти страны не производят вино.Как отметила глава МИД Грузии, власти Литвы и Латвии не отказываются от торговых отношений с Россией, при этом критикуют Грузию, зачастую основываясь на ложных нарративах. Ранее глава парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Литва нарастила экспорт вина в Россию, в то время как призывала Грузию изъять российские товары с прилавков магазинов. При этом глава парламента отметил, что спустя два года после начала конфликта на Украине стало ясно, что Литва за это время стала страной номер один в мире по объему экспорта вина в Россию, притом, что в стране вино не производят. "Каждый, наверное, задумается, в чем мораль этой истории", – заявил Папуашвили. Спикер парламента опубликовал пост экс-посла Литвы в Грузии Андрюса Калиндра от 26 февраля 2022 года, на второй день после начала конфликта на Украине, в соцсети X с фотографией продуктов питания российского производства в одном из магазинов Тбилиси и призывом к Грузии прекратить поддержку российской экономики. Товарооборот между Грузией и Россией в январе 2025 года вырос почти на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 203,3 млн долларов. Литва нарастила торговлю с РФ, пока упрекала в этом Грузию – глава парламента Грузии>>В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%.Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.До сегодняшнего дня ни одно из выдвинутых стране обвинений в обходе санкций не подтвердилось.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, литва, латвия, украина, мака бочоришвили, шалва папуашвили, россия, обострение ситуации вокруг украины