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Грузия и Узбекистан должны расширять сотрудничество – МИД Грузии
Грузия и Узбекистан должны расширять сотрудничество – МИД Грузии
Sputnik Грузия
Существующий формат сотрудничества между Грузией и Узбекистаном должен расширяться, а для этого следует углубить политический диалог 05.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-05T14:50+0400
2025-03-05T14:50+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству между Грузией и Узбекистаном – важный формат для углубления связей между странами, заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили.Правительственная делегация Грузии во главе с премьером Ираклием Кобахидзе находится в Узбекистане с двухдневным официальным визитом для участия в десятом заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между странами. По ее словам, экономическая комиссия дает хорошую возможность обговорить различные направления, способствующие укреплению и углублению экономического сотрудничества. "Это также хорошая возможность спланировать будущие направления сотрудничества, определить, какие направления являются приоритетными для Грузии в сотрудничестве с Узбекистаном, а также услышать мнения и предложения наших партнеров", – добивала она. Глава МИД: Двойные стандарты в отношении Грузии – национальный интерес Прибалтики&gt;&gt;Глава МИД отметила, что потенциал сотрудничества между странами весьма интересен и важен, и для его более эффективного использования требуется углубление политического диалога. Между тем, о важности существования такого формата заявил и вице-премьер, глава Минэкономики Леван Давиташвили, отметив, что Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству является важнейшей площадкой для укрепления торгово-экономических связей между Тбилиси и Ташкентом. По его словам, заседание комиссии, несомненно, станет еще одним шагом вперед в расширении экономического сотрудничества между странами. Глава Минэкономики отметил, что, учитывая текущие вызовы, странам предстоит многое сделать для улучшения своих социально-экономических показателей путем тесного сотрудничества. Дипломатические отношения Грузия и Узбекистан установили в августе 1994 года. За 31 год в Грузии так и не открылось посольство. Страну покрывает посольство Узбекистана в Азербайджане. В то же время в Ташкенте действует посольство Грузии. Товарооборот между Грузией и Узбекистаном в январе 2025 года составил 18,5 млн долларов, что на 38% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, узбекистан, тбилиси, ташкент, мака бочоришвили, леван давиташвили, ираклий кобахидзе, экономика

Грузия и Узбекистан должны расширять сотрудничество – МИД Грузии

14:50 05.03.2025
© facebook.com/GeorgianGovernmentВстреча грузино-узбекской делегаций в Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Встреча грузино-узбекской делегаций в Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан - Sputnik Грузия, 1920, 05.03.2025
© facebook.com/GeorgianGovernment
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Существующий формат сотрудничества между Грузией и Узбекистаном должен расширяться, а для этого следует углубить политический диалог
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству между Грузией и Узбекистаном – важный формат для углубления связей между странами, заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили.
Правительственная делегация Грузии во главе с премьером Ираклием Кобахидзе находится в Узбекистане с двухдневным официальным визитом для участия в десятом заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между странами.

"Это важный формат, который существует между Грузией и Узбекистаном. Как и с другими странами, для нас очень важно углублять экономическое сотрудничество с Узбекистаном и в целом со странами Центральной Азии, и сотрудничество в этом направлении", – заявила Бочоришвили.

По ее словам, экономическая комиссия дает хорошую возможность обговорить различные направления, способствующие укреплению и углублению экономического сотрудничества.
"Это также хорошая возможность спланировать будущие направления сотрудничества, определить, какие направления являются приоритетными для Грузии в сотрудничестве с Узбекистаном, а также услышать мнения и предложения наших партнеров", – добивала она.
Глава МИД: Двойные стандарты в отношении Грузии – национальный интерес Прибалтики>>
Глава МИД отметила, что потенциал сотрудничества между странами весьма интересен и важен, и для его более эффективного использования требуется углубление политического диалога.
Между тем, о важности существования такого формата заявил и вице-премьер, глава Минэкономики Леван Давиташвили, отметив, что Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству является важнейшей площадкой для укрепления торгово-экономических связей между Тбилиси и Ташкентом.

"Я глубоко убежден, что сегодняшняя встреча станет дополнительным подтверждением нашего партнерства и подчеркнет все решающие сферы сотрудничества, в том числе развитие двусторонней торговли, сотрудничество в сфере транспорта, туризма и коммуникации", – заявил Давиташвили.

По его словам, заседание комиссии, несомненно, станет еще одним шагом вперед в расширении экономического сотрудничества между странами.
Глава Минэкономики отметил, что, учитывая текущие вызовы, странам предстоит многое сделать для улучшения своих социально-экономических показателей путем тесного сотрудничества.
Дипломатические отношения Грузия и Узбекистан установили в августе 1994 года. За 31 год в Грузии так и не открылось посольство. Страну покрывает посольство Узбекистана в Азербайджане. В то же время в Ташкенте действует посольство Грузии.
Товарооборот между Грузией и Узбекистаном в январе 2025 года составил 18,5 млн долларов, что на 38% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
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