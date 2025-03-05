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Грузия и Узбекистан должны расширять сотрудничество – МИД Грузии

Грузия и Узбекистан должны расширять сотрудничество – МИД Грузии

Sputnik Грузия

Существующий формат сотрудничества между Грузией и Узбекистаном должен расширяться, а для этого следует углубить политический диалог 05.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-05T14:50+0400

2025-03-05T14:50+0400

2025-03-05T14:50+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству между Грузией и Узбекистаном – важный формат для углубления связей между странами, заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили.Правительственная делегация Грузии во главе с премьером Ираклием Кобахидзе находится в Узбекистане с двухдневным официальным визитом для участия в десятом заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между странами. По ее словам, экономическая комиссия дает хорошую возможность обговорить различные направления, способствующие укреплению и углублению экономического сотрудничества. "Это также хорошая возможность спланировать будущие направления сотрудничества, определить, какие направления являются приоритетными для Грузии в сотрудничестве с Узбекистаном, а также услышать мнения и предложения наших партнеров", – добивала она. Глава МИД: Двойные стандарты в отношении Грузии – национальный интерес Прибалтики>>Глава МИД отметила, что потенциал сотрудничества между странами весьма интересен и важен, и для его более эффективного использования требуется углубление политического диалога. Между тем, о важности существования такого формата заявил и вице-премьер, глава Минэкономики Леван Давиташвили, отметив, что Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству является важнейшей площадкой для укрепления торгово-экономических связей между Тбилиси и Ташкентом. По его словам, заседание комиссии, несомненно, станет еще одним шагом вперед в расширении экономического сотрудничества между странами. Глава Минэкономики отметил, что, учитывая текущие вызовы, странам предстоит многое сделать для улучшения своих социально-экономических показателей путем тесного сотрудничества. Дипломатические отношения Грузия и Узбекистан установили в августе 1994 года. За 31 год в Грузии так и не открылось посольство. Страну покрывает посольство Узбекистана в Азербайджане. В то же время в Ташкенте действует посольство Грузии. Товарооборот между Грузией и Узбекистаном в январе 2025 года составил 18,5 млн долларов, что на 38% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, узбекистан, тбилиси, ташкент, мака бочоришвили, леван давиташвили, ираклий кобахидзе, экономика