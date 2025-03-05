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Каладзе лишили спортивного звания на Украине – комментарий главы Федерации футбола Грузии
Каладзе лишили спортивного звания на Украине – комментарий главы Федерации футбола Грузии
Sputnik Грузия
Каха Каладзе выступал за "Динамо" Киев с 1998 по 2001 год, трижды становился обладателем Кубка Украины 05.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-05T13:50+0400
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2025-03-05T13:50+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Решение украинских властей лишить экс-футболиста киевского "Динамо", генсека правящей партии "Грузинская мечта" Каху Каладзе звания мастера спорта никак на него не повлияет, заявил президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили. Министерство молодежи и спорта Украины лишило бывшего защитника киевского "Динамо", а ныне генсека правящей партии "Грузинская мечта" Каху Каладзе звания "Мастер спорта Украины международного класса". В декабре 2024 года Каладзе попал в санкционный список Украины вместе с еще 18 представителями властей Грузии. Как подчеркнул рекордсмен футбольной сборной Грузии по количеству проведенных матчей (100), в прошлом депутат, такие решения не вынудят команду правящей партии "Грузинская мечта" действовать против интересов своей страны. Как накануне заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, этим решением украинские власти перешли все границы несерьезности. Каладзе лишили звания мастера спорта на Украине>>Ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал политическую деятельность своего бывшего одноклубника по киевскому "Динамо" и итальянскому "Милану" Кахи Каладзе. По словам Шевченко, для него бывший одноклубник больше не существует, и он поддерживает Владимира Зеленского, который ввел санкции против ряда грузинских политиков, среди которых оказался и Каладзе. В ответ Каладзе заявил, что экс-нападающий итальянского "Милана" Андрей Шевченко сегодня в роли скорбящего, и, согласно грузинским традициям, с ним нельзя вступать в полемику. Каладзе и Шевченко выступали вместе за киевское "Динамо" в конце 90-х годов, а затем и за итальянский "Милан". В составе "россонери" они выиграли Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок, серию А и Кубок Италии. Как активно писали в СМИ, именно Шевченко способствовал переходу Каладзе в "Милан" в январе 2001 года. Украинец присоединился к "россонери" двумя годами ранее. Что касается санкций в отношении Каладзе, то в декабре 2024 года Владимир Зеленский ввел санкции на 10 лет в отношении 19 представителей грузинских властей, которых которых Киев считает причастными к разгону мирных акций протеста в Тбилиси. Под санкции попал и Каха Каладзе. В ответ мэр Тбилиси заявил, что Зеленский служит интересам другой страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, украина, каха каладзе, андрей шевченко, леван кобиашвили, тбилиси, италия
спорт, грузия, новости, украина, каха каладзе, андрей шевченко, леван кобиашвили, тбилиси, италия
Каладзе лишили спортивного звания на Украине – комментарий главы Федерации футбола Грузии
Каха Каладзе выступал за "Динамо" Киев с 1998 по 2001 год, трижды становился обладателем Кубка Украины
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Решение украинских властей лишить экс-футболиста киевского "Динамо", генсека правящей партии "Грузинская мечта" Каху Каладзе звания мастера спорта никак на него не повлияет, заявил президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили.
Министерство молодежи и спорта Украины лишило бывшего защитника киевского "Динамо", а ныне генсека правящей партии "Грузинская мечта" Каху Каладзе звания "Мастер спорта Украины международного класса". В декабре 2024 года Каладзе попал в санкционный список Украины вместе с еще 18 представителями властей Грузии.
"Как такое слабое решение может как-то повлиять на Каху?! Если кто-то так думает, то он явно плохо его знает. Единственное, чему это служит, это осчастливить одного конкретного человека", – заявил Кобиашвили.
Как подчеркнул рекордсмен футбольной сборной Грузии по количеству проведенных матчей (100), в прошлом депутат, такие решения не вынудят команду правящей партии "Грузинская мечта" действовать против интересов своей страны.
"На Каху и включая всех членов нашей команды и многих людей в нашей стране, не влияют такие вещи и никак не смогут заставить их принять решение, которое в первую очередь навредит нашей стране, нашему населению", – подчеркнул Кобиашвили.
Как накануне заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, этим решением украинские власти перешли все границы несерьезности.
Ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал политическую деятельность своего бывшего одноклубника по киевскому "Динамо" и итальянскому "Милану" Кахи Каладзе.
По словам Шевченко, для него бывший одноклубник больше не существует, и он поддерживает Владимира Зеленского, который ввел санкции против ряда грузинских политиков, среди которых оказался и Каладзе.
В ответ Каладзе заявил, что экс-нападающий итальянского "Милана" Андрей Шевченко сегодня в роли скорбящего, и, согласно грузинским традициям, с ним нельзя вступать в полемику.
Каладзе и Шевченко выступали вместе за киевское "Динамо" в конце 90-х годов, а затем и за итальянский "Милан". В составе "россонери" они выиграли Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок, серию А и Кубок Италии. Как активно писали в СМИ, именно Шевченко способствовал переходу Каладзе в "Милан" в январе 2001 года. Украинец присоединился к "россонери" двумя годами ранее.
Что касается санкций в отношении Каладзе, то в декабре 2024 года Владимир Зеленский ввел санкции на 10 лет в отношении 19 представителей грузинских властей, которых которых Киев считает причастными к разгону мирных акций протеста в Тбилиси. Под санкции попал и Каха Каладзе. В ответ мэр Тбилиси заявил, что Зеленский служит интересам другой страны.