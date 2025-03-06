https://sputnik-georgia.ru/20250306/dobycha-margantsa-v-gruzii-vnov-priostanovlena--v-kompanii-rasskazali-o-prichinakh-krizisa-292404086.html

Добыча марганца в Грузии вновь приостановлена – в компании рассказали о причинах кризиса

Добыча марганца в Грузии вновь приостановлена – в компании рассказали о причинах кризиса

Sputnik Грузия

Добыча марганца в шахтах "Шукрути" и "Корохнали" приостановлено из-за протестов и пикетов части шахтеров и жителей села Шукрути против деятельности компании 06.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-06T20:50+0400

2025-03-06T20:50+0400

2025-03-06T20:50+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Пикет шахт "Шукрути" и "Корохнали" по добыче марганца в Чиатура (регион Имерети) продолжается примерно 1 год, говорится в заявлении компании Georgian Manganese. Финансовый кризис в компании возник на фоне продолжительного протеста части шахтеров и жителей села Шукрути против деятельности компании Georgian Manganese. Работа на шахтах "Шукрути" и "Корохнали" парализована. Протестующие заблокировали подъезды к двум шахтам и требовали от компании выполнения договоренностей, достигнутых в результате протеста 2019-2021 годах, и выплаты компенсаций. Радикальная группировка заблокировала шахты 13 марта 2024 года, чтобы получить дополнительную компенсацию, однако компания, управляющая шахтами Chiatura Management Company, обнародовала конкретные доказательства. По их информации, организаторы акции уже взяли предусмотренную договором сумму, и их требование не имеет никаких юридических оснований. Хронология протестов в Шукрути Как пояснили в компании, в 2019 году жители села Шукрути начали акции протеста с требованием возмещения ущерба. Местные жители просили компанию возместить ущерб, нанесенный добычей полезных ископаемых в советское время. По информации компании, до настоящего времени она не работала на территории села Шукрути и, соответственно, никогда не имела отношения с домами местных жителей. В итоге в 2020 году между компанией и жителями села был подписан меморандум. Стороны договорились, что компания будет вести дальнейшую добычу полезных ископаемых в районе Шукрути и авансом выплатит компенсацию за покупку альтернативной недвижимости сельчанам. В свою очередь, население обещало предоставить компании возможность беспрепятственно осуществлять свою деятельность. В заявлении также говорится, что в 2021 году несколько семей прибегли к крайней форме протеста и потребовали получить средства досрочно. Чтобы избежать эскалации, компания удовлетворила их просьбу и выплатила авансы заранее. Всего с 2020 года сумма возмещения будущего ущерба составила 13 миллионов лари. На этом фоне компании пришлось приостановить производственный процесс. С ноября 2024 года вступил в силу временный режим управления, в рамках которого сотрудники по-прежнему сохранили 60% своей зарплаты и пакет семейного страхования. Всего за год приостановки производства предприятие выплатило 82,6 млн лари заработной платы за счет кредитов, взятых в банках, и полностью исчерпало свои кредитные ресурсы. Результаты кризиса С 2019 по 2024 год, несмотря на три масштабные забастовки работников, постоянные препятствия со стороны населения и приостановку горнодобывающих работ, ежемесячный фонд оплаты труда работников увеличился с 3 млн лари до 8,5 млн лари в месяц. Доля заработной платы в 1 тонне концентрата в 2019 году составляла 93 доллара, а, по сегодняшним данным, она выросла до 245 долларов. В компании отметили, что банки уже отказались предоставлять дополнительные кредиты убыточному предприятию. Это стало основной причиной, по которой компания не смогла выплатить своим сотрудникам 60% заработной платы за февраль 2025 года. Недовольство в Шукрути Жители Шукрути уже много лет обвиняют горнодобывающую компанию "Грузинский марганец" в разрушении среды их обитания, нанесении вреда экологии и их здоровью.По словам бастующих, часть домов в селе пришла в негодность в результате деятельности компании, колодцы пересохли, а сады перестали плодоносить. При этом они утверждают, что безуспешно пытаются привлечь внимание центральной власти. Компания Georgian Manganese отрицает обвинения жителей села. Georgian Manganese Holding является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в РФ, США, страны Европы и Южной Америки. По информации Georgian Manganese, она неоднократно пыталась открыть шахты и возобновить рабочий процесс, но протестующие самовольно заблокировали шахты и не допускают к работе компанию. Экспортная цена на фундук в Грузии выросла на 16%>>Компания владеет Зестафонским ферросплавным заводом, Чиатурским горно-обогатительным комбинатом (ЧГОК), гидроэлектростанцией "Варцихе 2005" и клиникой "Феромеди". Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране. Ранее 31 июля прокуратура Грузии предъявила трем протестующим обвинение по статье "Организация групповых действий, нарушающих общественный порядок, или активное участие в них". Преступление предусматривает наказание до трех лет лишения свободы. В ходе расследования было установлено, что с марта 2024 года фигуранты дела совместно с другими лицами организовали пикетирование подземных шахт "Корохнали" и "Шукрути", принадлежащих ООО "Магароэли". А 21 июля они парализовали вход в вентиляционное помещение. В качестве меры пресечения обвиняемым избрали выплату залога.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, чиатура, имерети, сша, georgian manganese