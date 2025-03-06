https://sputnik-georgia.ru/20250306/my-zasluzhivali-pobedu---khvicha-kvaratskheliya-o-proigryshe-liverpulyu-292397722.html

Мы заслуживали победы – Хвича Кварацхелия о проигрыше "Ливерпулю"

Мы заслуживали победы – Хвича Кварацхелия о проигрыше "Ливерпулю"

Sputnik Грузия

Французский клуб доминировал в игре, но потерпел поражение, поскольку это футбол, считает Кварацхелия 06.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-06T14:51+0400

2025-03-06T14:51+0400

2025-03-06T15:52+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Французский "Пари Сен-Жермен" заслуживал победы или хотя бы ничьей в матче 1/8 Лиги чемпионов УЕФА против "Ливерпуля", рассказал грузинский вингер парижан Хвича Кварацхелия после матча. Кварацхелия вышел на поле в стартовом составе и с первых же минут стал проверять защиту англичан на прочность. На 20-й минуте Квара забил красивый гол в ворота английского клуба, который был отменен из-за офсайда. Грузинский футболист создал еще несколько убойных моментов, но в этот вечер бразильский голкипер "Ливерпуля" был на высоте – девять сейвов. После матча Алиссона признали лучшим игроком встречи. Статистика встречи свидетельствует о полном доминировании парижан: 28 ударов (девять в створ) против двух по воротам.Премьер Грузии пояснил причины высоких темпов экономического роста>>Главный тренер парижан Луис Энрике заменил Хвичу на 78-й минуте при счете 0:0. Спустя девять минут гости смогли открыть счет. Единственный гол забил вышедший вместо Мохаммеда Салаха Харви Эллиотт. Последнему понадобилась всего минута на поле, чтобы отличиться. Ответная встреча между "Ливерпулем" и "ПСЖ" состоится 11 марта на "Энфилде". Чтобы пройти дальше, клубу Кварацхелия нужна только победа. Как заявил журналистам Луис Энрике, если его подопечные сыграют в гостях так же, как в Париже, то в 1/4 финала выступят парижане.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, париж, хвича кварацхелия, уефа, футбол