https://sputnik-georgia.ru/20250306/my-zasluzhivali-pobedu---khvicha-kvaratskheliya-o-proigryshe-liverpulyu-292397722.html
Мы заслуживали победы – Хвича Кварацхелия о проигрыше "Ливерпулю"
Мы заслуживали победы – Хвича Кварацхелия о проигрыше "Ливерпулю"
Sputnik Грузия
Французский клуб доминировал в игре, но потерпел поражение, поскольку это футбол, считает Кварацхелия 06.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-06T14:51+0400
2025-03-06T14:51+0400
2025-03-06T15:52+0400
спорт
грузия
новости
париж
хвича кварацхелия
уефа
футбол
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/1a/291888137_0:0:800:451_1920x0_80_0_0_fc8740f19a300f552d9e424908211b28.jpg
ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Французский "Пари Сен-Жермен" заслуживал победы или хотя бы ничьей в матче 1/8 Лиги чемпионов УЕФА против "Ливерпуля", рассказал грузинский вингер парижан Хвича Кварацхелия после матча. Кварацхелия вышел на поле в стартовом составе и с первых же минут стал проверять защиту англичан на прочность. На 20-й минуте Квара забил красивый гол в ворота английского клуба, который был отменен из-за офсайда. Грузинский футболист создал еще несколько убойных моментов, но в этот вечер бразильский голкипер "Ливерпуля" был на высоте – девять сейвов. После матча Алиссона признали лучшим игроком встречи. Статистика встречи свидетельствует о полном доминировании парижан: 28 ударов (девять в створ) против двух по воротам.Премьер Грузии пояснил причины высоких темпов экономического роста>>Главный тренер парижан Луис Энрике заменил Хвичу на 78-й минуте при счете 0:0. Спустя девять минут гости смогли открыть счет. Единственный гол забил вышедший вместо Мохаммеда Салаха Харви Эллиотт. Последнему понадобилась всего минута на поле, чтобы отличиться. Ответная встреча между "Ливерпулем" и "ПСЖ" состоится 11 марта на "Энфилде". Чтобы пройти дальше, клубу Кварацхелия нужна только победа. Как заявил журналистам Луис Энрике, если его подопечные сыграют в гостях так же, как в Париже, то в 1/4 финала выступят парижане.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
париж
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/1a/291888137_0:0:712:533_1920x0_80_0_0_6a3492b43aeb42e55fcac35b1ad08fca.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, париж, хвича кварацхелия, уефа, футбол
спорт, грузия, новости, париж, хвича кварацхелия, уефа, футбол
Мы заслуживали победы – Хвича Кварацхелия о проигрыше "Ливерпулю"
14:51 06.03.2025 (обновлено: 15:52 06.03.2025)
Французский клуб доминировал в игре, но потерпел поражение, поскольку это футбол, считает Кварацхелия
ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Французский "Пари Сен-Жермен" заслуживал победы или хотя бы ничьей в матче 1/8 Лиги чемпионов УЕФА против "Ливерпуля", рассказал грузинский вингер парижан Хвича Кварацхелия после матча.
Кварацхелия вышел на поле в стартовом составе и с первых же минут стал проверять защиту англичан на прочность.
"Мы заслуживали победы или хотя бы ничьей, но это футбол. Мы подготовимся к ответному матчу на "Энфилде". Будет сложно, нам придется сыграть в ту же игру", – рассказал Кварацхелия журналистам.
На 20-й минуте Квара забил красивый гол в ворота английского клуба, который был отменен из-за офсайда.
"Я был действительно расстроен, что его отменили, но мне нужно продолжать работать", – сказал Кварацхелия.
Грузинский футболист создал еще несколько убойных моментов, но в этот вечер бразильский голкипер "Ливерпуля" был на высоте – девять сейвов. После матча Алиссона признали лучшим игроком встречи.
Статистика встречи свидетельствует о полном доминировании парижан: 28 ударов (девять в створ) против двух по воротам.
Главный тренер парижан Луис Энрике заменил Хвичу на 78-й минуте при счете 0:0. Спустя девять минут гости смогли открыть счет. Единственный гол забил вышедший вместо Мохаммеда Салаха Харви Эллиотт. Последнему понадобилась всего минута на поле, чтобы отличиться.
Ответная встреча между "Ливерпулем" и "ПСЖ" состоится 11 марта на "Энфилде". Чтобы пройти дальше, клубу Кварацхелия нужна только победа.
Как заявил журналистам Луис Энрике, если его подопечные сыграют в гостях так же, как в Париже, то в 1/4 финала выступят парижане.