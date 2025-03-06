https://sputnik-georgia.ru/20250306/premer-gruzii-poyasnil-prichiny-vysokikh-tempov-ekonomicheskogo-rosta-292396861.html
Премьер Грузии пояснил причины высоких темпов экономического роста
Премьер Грузии пояснил причины высоких темпов экономического роста
Sputnik Грузия
За последние четыре года среднегодовой экономический рост превысил 9,5%, отметил премьер 06.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-06T12:57+0400
2025-03-06T12:57+0400
2025-03-06T12:57+0400
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новости
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ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Экономическая политика Грузии является рациональной, с меньшей бюрократией и низкими налогами, что способствует быстрому росту экономики страны, заявил журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе в Узбекистане. Экономика Грузии стремительно развивается в последние годы. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 10,4%. "Вы знаете, что у нас очень рациональная экономическая политика, с низкими налогами, меньшей бюрократией и так далее. Все это, конечно, отражается во всех объективных рейтингах и оценках. Именно благодаря этому у нас быстрый экономический рост", – заявил Кобахидзе. Экономика Грузии продолжает расти – статистика за январь>>Грузия по итогам 2024 года получила высокую оценку в различных рейтингах. В том числе она вошла в пятерку безопасных стран по версии World of Statistics, заняла 53 место в Индексе восприятия коррупции, первое место – в Восточной Европе и Центральной Азии по индексу Всемирного юридического проекта, восьмое место в Европе и 20 место в мире – по Индексу борьбы с преступностью. Премьер напомнил, что за последние четыре года среднегодовой экономический рост превысил 9,5%, а экономический рост в январе 2025 года составил 11,1%. "Все это благодаря экономической политике, которая принесла нам высокие оценки в различных объективных рейтингах", – заявил премьер. Прогнозы роста экономики Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обновил прогноз роста экономики Грузии, увеличив его на 1,4 процентного пункта по сравнению с прогнозом на сентябрь 2024 года до 6%. "Согласно прогнозам, рост реального ВВП замедлится до 6% в 2025 году и до 5% – в 2026 году, что приближается к потенциальному показателю роста страны. На это повлияет политическая неопределенность, ослабление внешних балансов и замедление кредитного роста", – говорится в заявлении международного финансового института. Что будет с экономикой Грузии – сценарии Нацбанка>>Оценка ЕБРР совпала с оценкой Всемирного банка и МВФ, которые также прогнозируют рост экономики Грузии в 2025 году на 6%. Между тем, ООН ожидает увеличения на 5,4%, Еврокомиссия – на 5,8%, , Азиатский банк развития – на 5,5%, рейтинговое агентство Fitch – на 5,3%. По прогнозу грузинских экономистов компании PMCG, рост экономики Грузии в этом году замедлится до 3,6%. Грузинское инвестиционное агентство Galt & Taggart ранее представило три сценария роста экономики страны в зависимости от динамики политической ситуации страны: негативный с ростом на 2,4%, базовый – на 6%, позитивный – на 7%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, ебрр, всемирный банк, мвф
грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, ебрр, всемирный банк, мвф
Премьер Грузии пояснил причины высоких темпов экономического роста
За последние четыре года среднегодовой экономический рост превысил 9,5%, отметил премьер
ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Экономическая политика Грузии является рациональной, с меньшей бюрократией и низкими налогами, что способствует быстрому росту экономики страны, заявил журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе в Узбекистане.
Экономика Грузии стремительно развивается в последние годы. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 10,4%.
"Вы знаете, что у нас очень рациональная экономическая политика, с низкими налогами, меньшей бюрократией и так далее. Все это, конечно, отражается во всех объективных рейтингах и оценках. Именно благодаря этому у нас быстрый экономический рост", – заявил Кобахидзе.
Грузия по итогам 2024 года получила высокую оценку в различных рейтингах. В том числе она вошла в пятерку безопасных стран по версии World of Statistics, заняла 53 место в Индексе восприятия коррупции, первое место – в Восточной Европе и Центральной Азии по индексу Всемирного юридического проекта, восьмое место в Европе и 20 место в мире – по Индексу борьбы с преступностью.
Премьер напомнил, что за последние четыре года среднегодовой экономический рост превысил 9,5%, а экономический рост в январе 2025 года составил 11,1%.
"Все это благодаря экономической политике, которая принесла нам высокие оценки в различных объективных рейтингах", – заявил премьер.
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обновил прогноз роста экономики Грузии, увеличив его на 1,4 процентного пункта по сравнению с прогнозом на сентябрь 2024 года до 6%.
"Согласно прогнозам, рост реального ВВП замедлится до 6% в 2025 году и до 5% – в 2026 году, что приближается к потенциальному показателю роста страны. На это повлияет политическая неопределенность, ослабление внешних балансов и замедление кредитного роста", – говорится в заявлении международного финансового института.
Оценка ЕБРР совпала с оценкой Всемирного банка и МВФ, которые также прогнозируют рост экономики Грузии в 2025 году на 6%. Между тем, ООН ожидает увеличения на 5,4%, Еврокомиссия – на 5,8%, , Азиатский банк развития – на 5,5%, рейтинговое агентство Fitch – на 5,3%.
По прогнозу грузинских экономистов компании PMCG, рост экономики Грузии в этом году замедлится до 3,6%. Грузинское инвестиционное агентство Galt & Taggart ранее представило три сценария роста экономики страны в зависимости от динамики политической ситуации страны: негативный с ростом на 2,4%, базовый – на 6%, позитивный – на 7%.