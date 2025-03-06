https://sputnik-georgia.ru/20250306/premer-gruzii-poyasnil-prichiny-vysokikh-tempov-ekonomicheskogo-rosta-292396861.html

Премьер Грузии пояснил причины высоких темпов экономического роста

Премьер Грузии пояснил причины высоких темпов экономического роста

Sputnik Грузия

За последние четыре года среднегодовой экономический рост превысил 9,5%, отметил премьер 06.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-06T12:57+0400

2025-03-06T12:57+0400

2025-03-06T12:57+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Экономическая политика Грузии является рациональной, с меньшей бюрократией и низкими налогами, что способствует быстрому росту экономики страны, заявил журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе в Узбекистане. Экономика Грузии стремительно развивается в последние годы. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 10,4%. "Вы знаете, что у нас очень рациональная экономическая политика, с низкими налогами, меньшей бюрократией и так далее. Все это, конечно, отражается во всех объективных рейтингах и оценках. Именно благодаря этому у нас быстрый экономический рост", – заявил Кобахидзе. Экономика Грузии продолжает расти – статистика за январь>>Грузия по итогам 2024 года получила высокую оценку в различных рейтингах. В том числе она вошла в пятерку безопасных стран по версии World of Statistics, заняла 53 место в Индексе восприятия коррупции, первое место – в Восточной Европе и Центральной Азии по индексу Всемирного юридического проекта, восьмое место в Европе и 20 место в мире – по Индексу борьбы с преступностью. Премьер напомнил, что за последние четыре года среднегодовой экономический рост превысил 9,5%, а экономический рост в январе 2025 года составил 11,1%. "Все это благодаря экономической политике, которая принесла нам высокие оценки в различных объективных рейтингах", – заявил премьер. Прогнозы роста экономики Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обновил прогноз роста экономики Грузии, увеличив его на 1,4 процентного пункта по сравнению с прогнозом на сентябрь 2024 года до 6%. "Согласно прогнозам, рост реального ВВП замедлится до 6% в 2025 году и до 5% – в 2026 году, что приближается к потенциальному показателю роста страны. На это повлияет политическая неопределенность, ослабление внешних балансов и замедление кредитного роста", – говорится в заявлении международного финансового института. Что будет с экономикой Грузии – сценарии Нацбанка>>Оценка ЕБРР совпала с оценкой Всемирного банка и МВФ, которые также прогнозируют рост экономики Грузии в 2025 году на 6%. Между тем, ООН ожидает увеличения на 5,4%, Еврокомиссия – на 5,8%, , Азиатский банк развития – на 5,5%, рейтинговое агентство Fitch – на 5,3%. По прогнозу грузинских экономистов компании PMCG, рост экономики Грузии в этом году замедлится до 3,6%. Грузинское инвестиционное агентство Galt & Taggart ранее представило три сценария роста экономики страны в зависимости от динамики политической ситуации страны: негативный с ростом на 2,4%, базовый – на 6%, позитивный – на 7%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, ебрр, всемирный банк, мвф