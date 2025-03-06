https://sputnik-georgia.ru/20250306/nekhvatka-voobrazheniya--deputat-sharmanashvili-o-prichinakh-sanktsiy-292403118.html

Нехватка воображения – депутат Шарманашвили о причинах санкций

Нехватка воображения – депутат Шарманашвили о причинах санкций

Sputnik Грузия

Депутат от "Грузинской мечты" считает смехотворными причины санкций против выдающегося грузинского спортсмена Лаши Талахадзе 06.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-06T19:50+0400

2025-03-06T19:50+0400

2025-03-06T19:50+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Неправительственная организация "Международная прозрачность Грузия" не придумала ничего лучше, чем обвинить депутата Лашу Талахадзе и других его коллег в агрессивности, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Тенгиз Шарманашвили. Страны Прибалтики 3 марта расширили санкционный список граждан Грузии, которым запрещен въезд в эти государства. Свое решение власти прибалтийских стран объяснили репрессиями и нарушениями прав человека в Грузии. В правящей партии считают, что этот список был составлен в координации с местным НПО "Международная прозрачность Грузия". Организация опубликовала на своей странице полный список попавших под санкции чиновников, судей и силовиков. Так, трехкратный олимпийский чемпион, депутат Лаша Талахадзе попал в список якобы из-за своей агрессивности, как и его коллеги Бека Одишария и Виктор Саникидзе. Депутат считает, что неправительственная организация должна быть нейтральной, чего нельзя сказать о "Международная прозрачность Грузия". По его словам, когда у НПО и оппозиции один покровитель, то организация теряет свою нейтральность. Администрация Дональда Трампа вслед за USAID приостановила финансирование NED, который считается организатором "цветных революций" по всему миру. Глава департамента эффективности государственного управления США Илон Маск заявил, что программы, финансируемые USAID, в их числе NED, не имели права на существование и не заслуживали средств американских налогоплательщиков.Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран началось ухудшаться после принятия законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.Выборы в органы местного самоуправления не за горизонтом>>ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, сша, эстония, латвия, лаша талахадзе, виктор саникидзе, дональд трамп, usaid, sputnik, нпо "международная прозрачность - грузия", санкции