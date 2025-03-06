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Выборы в органы местного самоуправления не за горизонтом

Выборы в органы местного самоуправления не за горизонтом

Sputnik Грузия

Правящая партия "Грузинская Мечта" уже уверена в своей победе, а местная оппозиция все еще требует досрочных парламентских выборов 06.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-06T16:50+0400

2025-03-06T16:50+0400

2025-03-06T16:50+0400

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батуми

каха каладзе

мамука хазарадзе

гурам мачарашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. В правящей силе "Грузинская мечта – демократическая Грузия" еще за девять месяцев до выборов в органы местного самоуправления уверены в своей победе, тогда как оппозиционные партии не определились со своим участием. Выборы в органы местного самоуправления пройдут в октябре 2025 года. Это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают по отдельности местное руководство. Между тем, член политсовета партии Георгий Кадагишвили открыто заявил, что у оппозиции в целом нет ресурса для победы. Среди оппозиционных политических объединений мнения по поводу выборов в органы местного самоуправления разделились. В партии "Единство – национальное движение" заявили, что в целом не рассматривают свое участие. В других крупных оппозиционных партиях вовсе предпочли не комментировать тему. Однако, как заявил лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе, среди оппозиции идет обсуждения вопроса создания единого политического центра. Как разъяснила представитель его партии Саломе Самадашвили, партии в ближайшее время представят совместное заявление. По ее словам, на данном этапе она и ее соратники по партии заинтересованы в проведении досрочных парламентских выборов, а вопрос участия в местных выборах пока для них не актуален. В правящей силе уже дали ясно понять, что единственные выборы, которые пройдут в стране в ближайшее время, это выборы в органы местной власти. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы сакребуло составляет 4%. Если судить по парламентским выборам 2024 года, преодолеть барьер есть шансы только у следующих партий: "Грузинская мечта-демократическая Грузия", "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение", "Лело для Грузии" и "За Грузию".Польша депортировала граждан Грузии>>Остальные партии даже в масштабе страны не смогли получить поддержку даже 3% избирателей. Среди них и партия "Новый политический центр – Гирчи", которая единственная заявила, что примет участие в выборах местного самоуправления. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно. Таким образом, у большинства мелких партий не хватит ресурса для победы в отдельном районе. Следует заметить, что по итогам парламентских выборов, правящая партия проиграла оппозиции во всех крупных городах, в том числе Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Рустави.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, кутаиси, батуми, каха каладзе, мамука хазарадзе, гурам мачарашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, "сила народа", выборы в местные органы власти в грузии