https://sputnik-georgia.ru/20250306/polsha-deportirovala-grazhdan-gruzii--292395584.html

Польша депортировала граждан Грузии

Польша депортировала граждан Грузии

Sputnik Грузия

Накануне из Польши были депортированы 17 граждан Грузии 06.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-06T11:29+0400

2025-03-06T11:29+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Польша начала депортацию граждан Грузии, нарушивших закон и пребывающих в стране нелегально, написал премьер-министр страны Дональд Туск на своей странице в Х. Туск в начале марта 2025 года анонсировал массовую депортацию иностранцев, в том числе граждан Грузии. Депортация касается иностранцев, задержанных в Польше за совершение различных преступлений. К заявлению премьер-министр приложил видеоролик, на котором пограничники сопровождают грузинских нелегальных мигрантов к самолету. Туск отметил, что среди депортированных – люди с уголовным прошлым, совершившие, например, кражи, а также те, кто нарушили официально допустимый срок пребывания в Польше, незаконно пересекли государственную границу или не выполнили ранее принятые решения, обязывающие их вернуться на родину.По данным польских властей, 5 марта из страны были депортированы 17 граждан Грузии. "Польша –очень толерантная страна, но мы не потерпим никаких преступлений. Мы не приветствуем преступников, и они будут депортированы... независимо от того, является ли это мелкой кражей, торговлей наркотиками или участием в организованной преступности", – заявил пресс-секретарь главы МИД Польши Яцек Добжинский. Сколько граждан Грузии выдворили из ЕС в 2024 году?>>По данным польской стороны, среди депортированных 5 марта граждан Грузии были мужчины в возрасте от 24 до 58 лет, которых доставляли на депортацию из разных частей страны. По данным МВД Польши, согласно статистике 2024 года, иностранцы подозреваются в совершении 5% от общего количества преступлений в Польше. С начала 2025 года в Польше были предъявлены обвинения 2 616 иностранцам в совершении преступлений. В ходе операции полиции и пограничной службы 13 и 14 февраля были задержаны почти 1 474 разыскиваемых – поляков и иностранцев. В отношении 398 иностранцев начата процедура высылки из Польши. C марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней пребывания в течение 180 дней) в целях туризма, деловых и гостевых визитов. Депортация граждан Грузии происходит на основании оформленного грузинской стороной соглашения "О реадмиссии проживающих без разрешения лиц". Страны Евросоюза в 2024 году приняли решение о депортации на родину 4 196 грузинских граждан, 21 из которых Грузия отказалась принимать в рамках соглашения о реадмиссии. Из выдворенных на родину 2 445 – мужчины и 685 – женщины. Больше всего граждан Грузии решили вернуть на родину власти Германии (2 543 человека), затем идут Франция (710), Греция (201), Швейцария (148), Италия (92), Польша (91) и Испания (58).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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