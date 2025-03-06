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США разрушают мировой порядок - экс-главком ВСУ Залужный
США разрушают мировой порядок - экс-главком ВСУ Залужный
Sputnik Грузия
Экс-главком ВСУ обвинил администрацию президента Трампа в подрыве мирового порядка, который может привести к распаду НАТО, а Европу атакует Россия 06.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-06T16:59+0400
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2025-03-06T16:59+0400
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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Бывший командующий ВСУ и действующий украинский посол в Великобритании Валерий Залужный обвинил США в подрыве мирового порядка на фоне недавних решений Вашингтона по Украине, сообщает РИА Новости. Ранее министерство обороны США сообщило, что был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину. Залужный также заявил, что НАТО может прекратить своё существование, а Европа якобы станет следующей целью России. При этом ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Безумие надо остановить – президент США о конфликте на Украине>>Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В среду сообщалось, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, политика, сша, украина, европа, владимир путин, нато, обострение ситуации вокруг украины
в мире, политика, сша, украина, европа, владимир путин, нато, обострение ситуации вокруг украины
США разрушают мировой порядок - экс-главком ВСУ Залужный
Экс-главком ВСУ обвинил администрацию президента Трампа в подрыве мирового порядка, который может привести к распаду НАТО, а Европу атакует Россия
ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Бывший командующий ВСУ и действующий украинский посол в Великобритании Валерий Залужный обвинил США в подрыве мирового порядка на фоне недавних решений Вашингтона по Украине, сообщает РИА Новости.
Ранее министерство обороны США сообщило, что был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.
"США разрушают мировой порядок. Очевидно, что Белый дом поставил под сомнение единство всего западного мира. И теперь Вашингтон пытается делегировать вопросы безопасности Европе без участия США", - заявил Залужный.
Залужный также заявил, что НАТО может прекратить своё существование, а Европа якобы станет следующей целью России.
При этом ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В среду сообщалось, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно.
Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки.