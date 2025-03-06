https://sputnik-georgia.ru/20250306/ssha-razrushayut-mirovoy-poryadok---eks-glavkom-vsu-zaluzhnyy-292400992.html

США разрушают мировой порядок - экс-главком ВСУ Залужный

США разрушают мировой порядок - экс-главком ВСУ Залужный

Sputnik Грузия

Экс-главком ВСУ обвинил администрацию президента Трампа в подрыве мирового порядка, который может привести к распаду НАТО, а Европу атакует Россия 06.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-06T16:59+0400

2025-03-06T16:59+0400

2025-03-06T16:59+0400

в мире

политика

сша

украина

европа

владимир путин

нато

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/01/286024743_0:153:3000:1841_1920x0_80_0_0_bf027ee331a5f8da3b5e71cd46f96f50.jpg

ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Бывший командующий ВСУ и действующий украинский посол в Великобритании Валерий Залужный обвинил США в подрыве мирового порядка на фоне недавних решений Вашингтона по Украине, сообщает РИА Новости. Ранее министерство обороны США сообщило, что был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину. Залужный также заявил, что НАТО может прекратить своё существование, а Европа якобы станет следующей целью России. При этом ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Безумие надо остановить – президент США о конфликте на Украине>>Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В среду сообщалось, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

украина

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, политика, сша, украина, европа, владимир путин, нато, обострение ситуации вокруг украины