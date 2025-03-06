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США разрушают мировой порядок - экс-главком ВСУ Залужный
США разрушают мировой порядок - экс-главком ВСУ Залужный
Sputnik Грузия
Экс-главком ВСУ обвинил администрацию президента Трампа в подрыве мирового порядка, который может привести к распаду НАТО, а Европу атакует Россия 06.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-06T16:59+0400
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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Бывший командующий ВСУ и действующий украинский посол в Великобритании Валерий Залужный обвинил США в подрыве мирового порядка на фоне недавних решений Вашингтона по Украине, сообщает РИА Новости. Ранее министерство обороны США сообщило, что был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину. Залужный также заявил, что НАТО может прекратить своё существование, а Европа якобы станет следующей целью России. При этом ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Безумие надо остановить – президент США о конфликте на Украине&gt;&gt;Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В среду сообщалось, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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в мире, политика, сша, украина, европа, владимир путин, нато, обострение ситуации вокруг украины
в мире, политика, сша, украина, европа, владимир путин, нато, обострение ситуации вокруг украины

США разрушают мировой порядок - экс-главком ВСУ Залужный

16:59 06.03.2025
© Ukrainian Presidential Press OfficeВалерий Залужный
Валерий Залужный - Sputnik Грузия, 1920, 06.03.2025
© Ukrainian Presidential Press Office
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Экс-главком ВСУ обвинил администрацию президента Трампа в подрыве мирового порядка, который может привести к распаду НАТО, а Европу атакует Россия
ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Бывший командующий ВСУ и действующий украинский посол в Великобритании Валерий Залужный обвинил США в подрыве мирового порядка на фоне недавних решений Вашингтона по Украине, сообщает РИА Новости.
Ранее министерство обороны США сообщило, что был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.
"США разрушают мировой порядок. Очевидно, что Белый дом поставил под сомнение единство всего западного мира. И теперь Вашингтон пытается делегировать вопросы безопасности Европе без участия США", - заявил Залужный.
Залужный также заявил, что НАТО может прекратить своё существование, а Европа якобы станет следующей целью России.
При этом ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
Безумие надо остановить – президент США о конфликте на Украине>>
Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В среду сообщалось, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно.
Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки.
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