https://sputnik-georgia.ru/20250306/uspekhi-chastnogo-sektora-vliyayut-na-rost-ekonomiki-gruzii--zamministra-292405523.html

Успехи частного сектора влияют на рост экономики Грузии – замминистра

Успехи частного сектора влияют на рост экономики Грузии – замминистра

Sputnik Грузия

Замминистра экономики Цинцадзе видит причинно-следственную связь между экономическим ростом страны и рекордными показателями в бизнес-секторе 06.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-06T22:50+0400

2025-03-06T22:50+0400

2025-03-06T22:50+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Рекордные показатели оборота, выпуска и занятости в бизнес-секторе Грузии – залог высоких темпов экономического роста, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе. Экономика Грузии стремительно развивается в последние годы. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – предварительно 9,5%. Экономический рост в январе 2025 года составил 11,1%. По словам Цинцадзе, в четвертом квартале 2024 года оборот бизнес-сектора увеличился на 10%, а объем производства – примерно на 11% и достиг 23,5 млрд лари. Значительный вклад в рост производства внесли сферы строительства, информации и связи, промышленности, транспорта и складирования. Число трудоустроенных на предприятиях бизнес-сектора в четвертом квартале 2024 года в Грузии составило 811,8 тысячи человек, что на 3,8% больше, чем в октябре-декабре 2023 года. Из общего количества занятых 56,3% составляют мужчины, а 43,7% – женщины. Как отметил замминистра, в четвертом квартале 2024 года число занятых увеличилось примерно на 30 тысяч человек, а средняя зарплата выросла более чем на 170 лари и составило 2 367 лари. По его словам, эти программы в целом способствуют развитию местного производства в стране, которое, наряду с насыщением местного рынка, ориентировано на реализацию экспортного потенциала. Правительственная программа "Производи в Грузии" – одна из самых успешных в стране. Она была создана летом 2014 года и направлена на стимулирование в Грузии местного производства. Премьер-министр Грузии отправился в Туркменистан>>В апреле 2017 года было создано одноименное агентство, которое объединило все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны. Со дня существования программы индустриальным компонентом и кредитно-гарантийной схемой, то есть субсидией на проценты по кредиту и банковским обеспечением, в сумме воспользовались 1,4 тысячи бизнесменов. Агентство "Производи в Грузии" объединяет все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны. Программа направлена на развитие микро- и малого бизнеса, утверждение современной культуры предпринимательства и создание новых рабочих мест. Программа также поможет снизить негативные экономические последствия, вызванные новой пандемией коронавируса. Речь идет о субсидировании кредитов и обеспечении, которые охватывают более 200 видов деятельности, и микрогрантах, которые касаются более 300 видов деятельности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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