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Европейские послы запугивают судей в Грузии – спикер парламента
Европейские послы запугивают судей в Грузии – спикер парламента
Sputnik Грузия
Присутствие послов на судебном заседании в Грузии – это грубое нарушение международного правопорядка, отметил Шалва Папуашвили 07.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-07T16:56+0400
2025-03-07T18:02+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Послы европейских стран, присутствующие на судебных процессах в Грузии, оказывают давление на грузинское правосудие, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили. Послы Литвы и Франции посещали судебные процессы над основательницей оппозиционных изданий Netgazeti и Batumelebi Мзией Амаглобели, обвиняемой в нападении на полицейского. По версии следствия, она дала пощечину шефу полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе на акции протеста. "Присутствие послов и представителей послов имеет только одно предназначение – это давление на грузинское правосудие и запугивание судей. Это демонстрация, что они там сидят, наблюдают, как ревизоры, и если они (судьи – ред.) не поступят так, как они хотят, за этим последует наказание", – сказал Папуашвили. Эстония, Литва и Латвия расширили санкционный список против властей Грузии&gt;&gt;Это грубое нарушение международного правопорядка, отметил он. Присутствие послов на судебных заседаниях не преследует других целей, так как они не являются юристами и не знают грузинского языка, считает глава парламента. При этом Папуашвили заявил, что таким образом послы проявляют неуважение к суверенитету Грузии.Глава парламента отметил, что на суде присутствовал посол Литвы, страны, которая ввела санкции против грузинских судей."Посол той страны, которая ввела санкции против нескольких судей, в том числе почти всего Конституционного суда. Этот посол затем идет и присутствует на судебном процессе у того судьи, против которого его правительство впоследствии вводит санкции", – заявил Папуашвили. Литва ввела санкции против более 100 официальных лиц Грузии, в который попали члены правительства, судьи и депутаты парламента Грузии.Кто такая Мзия Амаглобели? Основателя интернет-изданий Batumelebi и Netgazeti Мзию Амаглобели задержали 12 января, после того, как она дала пощечину шефу полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе на акции с требованием отпустить задержанных в Батуми. Ей грозит до 7 лет лишения свободы. Буквально за несколько часов до этого она была задержана в административном порядке на другой акции протеста. Кутаисский апелляционный суд 21 января не принял к рассмотрению иск об изменении меры пресечения основательнице грузинских оппозиционных интернет-изданий. В Тбилиси, Батуми и Кутаиси проводятся перманентные акции протеста с требованием освободить Амаглобели из заключения. Амаглобели после задержания объявила голодовку, которая продолжалась 37 дней. В данный момент она находится в предварительном заключении в Руставской тюрьме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, политика, батуми, шалва папуашвили, тбилиси, грузия - евросоюз, евросоюз

Европейские послы запугивают судей в Грузии – спикер парламента

16:56 07.03.2025 (обновлено: 18:02 07.03.2025)
© photo: Sputnik / StringerШалва Папуашвили
Шалва Папуашвили - Sputnik Грузия, 1920, 07.03.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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Присутствие послов на судебном заседании в Грузии – это грубое нарушение международного правопорядка, отметил Шалва Папуашвили
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Послы европейских стран, присутствующие на судебных процессах в Грузии, оказывают давление на грузинское правосудие, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.
Послы Литвы и Франции посещали судебные процессы над основательницей оппозиционных изданий Netgazeti и Batumelebi Мзией Амаглобели, обвиняемой в нападении на полицейского. По версии следствия, она дала пощечину шефу полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе на акции протеста.
"Присутствие послов и представителей послов имеет только одно предназначение – это давление на грузинское правосудие и запугивание судей. Это демонстрация, что они там сидят, наблюдают, как ревизоры, и если они (судьи – ред.) не поступят так, как они хотят, за этим последует наказание", – сказал Папуашвили.
Эстония, Литва и Латвия расширили санкционный список против властей Грузии>>
Это грубое нарушение международного правопорядка, отметил он.
Присутствие послов на судебных заседаниях не преследует других целей, так как они не являются юристами и не знают грузинского языка, считает глава парламента.
При этом Папуашвили заявил, что таким образом послы проявляют неуважение к суверенитету Грузии.

"Это является неуважением к суверенитету Грузии, когда представители посольств ходят на процессы, чтобы оказать давление на грузинское правосудие", – сказал Папуашвили.

Глава парламента отметил, что на суде присутствовал посол Литвы, страны, которая ввела санкции против грузинских судей.
"Посол той страны, которая ввела санкции против нескольких судей, в том числе почти всего Конституционного суда. Этот посол затем идет и присутствует на судебном процессе у того судьи, против которого его правительство впоследствии вводит санкции", – заявил Папуашвили.
Литва ввела санкции против более 100 официальных лиц Грузии, в который попали члены правительства, судьи и депутаты парламента Грузии.

Кто такая Мзия Амаглобели?

Основателя интернет-изданий Batumelebi и Netgazeti Мзию Амаглобели задержали 12 января, после того, как она дала пощечину шефу полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе на акции с требованием отпустить задержанных в Батуми. Ей грозит до 7 лет лишения свободы.
Буквально за несколько часов до этого она была задержана в административном порядке на другой акции протеста.
Кутаисский апелляционный суд 21 января не принял к рассмотрению иск об изменении меры пресечения основательнице грузинских оппозиционных интернет-изданий.
В Тбилиси, Батуми и Кутаиси проводятся перманентные акции протеста с требованием освободить Амаглобели из заключения.
Амаглобели после задержания объявила голодовку, которая продолжалась 37 дней. В данный момент она находится в предварительном заключении в Руставской тюрьме.
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