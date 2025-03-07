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Европейские послы запугивают судей в Грузии – спикер парламента

Европейские послы запугивают судей в Грузии – спикер парламента

Sputnik Грузия

Присутствие послов на судебном заседании в Грузии – это грубое нарушение международного правопорядка, отметил Шалва Папуашвили 07.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-07T16:56+0400

2025-03-07T16:56+0400

2025-03-07T18:02+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Послы европейских стран, присутствующие на судебных процессах в Грузии, оказывают давление на грузинское правосудие, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили. Послы Литвы и Франции посещали судебные процессы над основательницей оппозиционных изданий Netgazeti и Batumelebi Мзией Амаглобели, обвиняемой в нападении на полицейского. По версии следствия, она дала пощечину шефу полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе на акции протеста. "Присутствие послов и представителей послов имеет только одно предназначение – это давление на грузинское правосудие и запугивание судей. Это демонстрация, что они там сидят, наблюдают, как ревизоры, и если они (судьи – ред.) не поступят так, как они хотят, за этим последует наказание", – сказал Папуашвили. Эстония, Литва и Латвия расширили санкционный список против властей Грузии>>Это грубое нарушение международного правопорядка, отметил он. Присутствие послов на судебных заседаниях не преследует других целей, так как они не являются юристами и не знают грузинского языка, считает глава парламента. При этом Папуашвили заявил, что таким образом послы проявляют неуважение к суверенитету Грузии.Глава парламента отметил, что на суде присутствовал посол Литвы, страны, которая ввела санкции против грузинских судей."Посол той страны, которая ввела санкции против нескольких судей, в том числе почти всего Конституционного суда. Этот посол затем идет и присутствует на судебном процессе у того судьи, против которого его правительство впоследствии вводит санкции", – заявил Папуашвили. Литва ввела санкции против более 100 официальных лиц Грузии, в который попали члены правительства, судьи и депутаты парламента Грузии.Кто такая Мзия Амаглобели? Основателя интернет-изданий Batumelebi и Netgazeti Мзию Амаглобели задержали 12 января, после того, как она дала пощечину шефу полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе на акции с требованием отпустить задержанных в Батуми. Ей грозит до 7 лет лишения свободы. Буквально за несколько часов до этого она была задержана в административном порядке на другой акции протеста. Кутаисский апелляционный суд 21 января не принял к рассмотрению иск об изменении меры пресечения основательнице грузинских оппозиционных интернет-изданий. В Тбилиси, Батуми и Кутаиси проводятся перманентные акции протеста с требованием освободить Амаглобели из заключения. Амаглобели после задержания объявила голодовку, которая продолжалась 37 дней. В данный момент она находится в предварительном заключении в Руставской тюрьме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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