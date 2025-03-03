Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250303/estoniya-litva-i-latviya-rasshirili-sanktsionnyy-spisok-protiv-vlastey-gruzii-292335795.html
Эстония, Литва и Латвия расширили санкционный список против властей Грузии
Эстония, Литва и Латвия расширили санкционный список против властей Грузии
Sputnik Грузия
Власти Грузии решили не предпринимать ответные меры, обосновав это тем, что эти страны обладают наименьшим суверенитетом в ЕС 03.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-03T22:36+0400
2025-03-03T22:36+0400
политика
новости
грузия
литва
эстония
латвия
бидзина иванишвили
лаша талахадзе
виктор саникидзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24874/92/248749222_0:69:2592:1527_1920x0_80_0_0_6dda20f26f26baed5ebab7ae0faecd90.jpg
ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Эстония, Латвия и Литва ввели санкции в отношении грузинских чиновников, которым запрещен въезд в их страны, сообщили главы МИД трех стран в соцсети X. Эстония ввела в санкционный список 55 человек, Литва – 74 человека, Латвия – 16. Свое решение власти прибалтийских стран объяснили репрессиями и нарушениями прав человека в Грузии. Среди попавших под санкции прокуроры, полицейские, депутаты от правящей партии "Грузинская мечта", в том числе трехкратный олимпийский чемпион, депутат Лаша Талахадзе и бывший баскетболист национальной сборной Грузии, парламентарий Виктор Саникидзе. В декабре Эстония ввела санкции против 25 представителей власти Грузии, включая премьера. Санкции ввела и Литва в отношении главы грузинского правительства и 28 представителей власти Грузии. Латвия также ввела санкции в отношении чиновников МВД и почетного председателя правящей партии Бидзины Иванишвили. Шантаж санкциями не пройдет – реакция премьера на заявление Стивена Даута &gt;&gt;Власти Грузии решили не предпринимать ответные меры, обосновав это тем, что эти страны обладают наименьшим суверенитетом в ЕС и принимают решения вопреки собственному достоинству и по указкам извне, заявили ранее в правительстве Грузии. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран началось ухудшаться после принятия законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. Германия приостановила научное сотрудничество с Грузией, в том числе со студентами&gt;&gt;ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
литва
эстония
латвия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24874/92/248749222_232:0:2360:1596_1920x0_80_0_0_6b22691d0ed8057fc1ea2d067d7d7b60.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
политика, новости, грузия, литва, эстония, латвия, бидзина иванишвили, лаша талахадзе, виктор саникидзе
политика, новости, грузия, литва, эстония, латвия, бидзина иванишвили, лаша талахадзе, виктор саникидзе

Эстония, Литва и Латвия расширили санкционный список против властей Грузии

22:36 03.03.2025
CC BY-SA 2.0 / Ville Säävuori / Flag of EstoniaФлаг Эстонии
Флаг Эстонии - Sputnik Грузия, 1920, 03.03.2025
CC BY-SA 2.0 / Ville Säävuori / Flag of Estonia
Подписаться
Власти Грузии решили не предпринимать ответные меры, обосновав это тем, что эти страны обладают наименьшим суверенитетом в ЕС
ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Эстония, Латвия и Литва ввели санкции в отношении грузинских чиновников, которым запрещен въезд в их страны, сообщили главы МИД трех стран в соцсети X.
Эстония ввела в санкционный список 55 человек, Литва – 74 человека, Латвия – 16. Свое решение власти прибалтийских стран объяснили репрессиями и нарушениями прав человека в Грузии.

"Литва добавила 74 грузинских чиновника в список лиц, которым запрещен въезд в страну из-за серьезных нарушений прав человека и репрессий в Грузии. Мы поддерживаем грузинский народ в его стремлении к демократии и европейскому будущему", – написал глава МИД Литвы Кястутис Будрис в сети Х.

Среди попавших под санкции прокуроры, полицейские, депутаты от правящей партии "Грузинская мечта", в том числе трехкратный олимпийский чемпион, депутат Лаша Талахадзе и бывший баскетболист национальной сборной Грузии, парламентарий Виктор Саникидзе.
В декабре Эстония ввела санкции против 25 представителей власти Грузии, включая премьера. Санкции ввела и Литва в отношении главы грузинского правительства и 28 представителей власти Грузии. Латвия также ввела санкции в отношении чиновников МВД и почетного председателя правящей партии Бидзины Иванишвили.
Шантаж санкциями не пройдет – реакция премьера на заявление Стивена Даута >>
Власти Грузии решили не предпринимать ответные меры, обосновав это тем, что эти страны обладают наименьшим суверенитетом в ЕС и принимают решения вопреки собственному достоинству и по указкам извне, заявили ранее в правительстве Грузии.

Грузия и Запад

Партнерство Грузии с рядом западных стран началось ухудшаться после принятия законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.
Германия приостановила научное сотрудничество с Грузией, в том числе со студентами>>
ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.
США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".
Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0