https://sputnik-georgia.ru/20250303/estoniya-litva-i-latviya-rasshirili-sanktsionnyy-spisok-protiv-vlastey-gruzii-292335795.html

Эстония, Литва и Латвия расширили санкционный список против властей Грузии

Эстония, Литва и Латвия расширили санкционный список против властей Грузии

Sputnik Грузия

Власти Грузии решили не предпринимать ответные меры, обосновав это тем, что эти страны обладают наименьшим суверенитетом в ЕС 03.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-03T22:36+0400

2025-03-03T22:36+0400

2025-03-03T22:36+0400

политика

новости

грузия

литва

эстония

латвия

бидзина иванишвили

лаша талахадзе

виктор саникидзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24874/92/248749222_0:69:2592:1527_1920x0_80_0_0_6dda20f26f26baed5ebab7ae0faecd90.jpg

ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Эстония, Латвия и Литва ввели санкции в отношении грузинских чиновников, которым запрещен въезд в их страны, сообщили главы МИД трех стран в соцсети X. Эстония ввела в санкционный список 55 человек, Литва – 74 человека, Латвия – 16. Свое решение власти прибалтийских стран объяснили репрессиями и нарушениями прав человека в Грузии. Среди попавших под санкции прокуроры, полицейские, депутаты от правящей партии "Грузинская мечта", в том числе трехкратный олимпийский чемпион, депутат Лаша Талахадзе и бывший баскетболист национальной сборной Грузии, парламентарий Виктор Саникидзе. В декабре Эстония ввела санкции против 25 представителей власти Грузии, включая премьера. Санкции ввела и Литва в отношении главы грузинского правительства и 28 представителей власти Грузии. Латвия также ввела санкции в отношении чиновников МВД и почетного председателя правящей партии Бидзины Иванишвили. Шантаж санкциями не пройдет – реакция премьера на заявление Стивена Даута >>Власти Грузии решили не предпринимать ответные меры, обосновав это тем, что эти страны обладают наименьшим суверенитетом в ЕС и принимают решения вопреки собственному достоинству и по указкам извне, заявили ранее в правительстве Грузии. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран началось ухудшаться после принятия законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. Германия приостановила научное сотрудничество с Грузией, в том числе со студентами>>ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

литва

эстония

латвия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, новости, грузия, литва, эстония, латвия, бидзина иванишвили, лаша талахадзе, виктор саникидзе