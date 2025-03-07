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Француский лоукостер выполнит первый рейс Париж-Тбилиси в апреле

Француский лоукостер выполнит первый рейс Париж-Тбилиси в апреле

Sputnik Грузия

Рейсы будут выполняться два раза в неделю – по вторникам и субботам 07.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-07T13:50+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Французская низкобюджетная авиакомпания Transavia France начнет выполнять прямые регулярные рейсы Париж – Тбилиси – Париж с 12 апреля 2025 года, говорится на сайте авиакомпании. Авиакомпания будет летать из Тбилисского международного аэропорта в Париж (аэропорт Орли) с частотой два раза в неделю – по вторникам и субботам. Приобрести билеты пассажиры уже могут на сайте авиаперевозчика. Стоимость билета Париж-Тбилиси – от 198 евро, Тбилиси-Париж – от 108 евро. Время вылета из Парижа из аэропорта Орли – в 11:50, прилет в грузинскую столицу – в 18:40 по местному времени.Время вылета из Тбилиси в Париж – в 19:35, прилет в столицу Франции – в 22:50. Новости авиасообщения: весной на авиарынке Грузии появятся четыре новые авиакомпании>>Transavia France – французская бюджетная авиакомпания, основанная в 2006 году и принадлежащая Air France и голландской Transavia. Ее основная база находится в аэропорту Орли в Париже. Сейчас прямые рейсы между столицами Франции и Грузии уже выполняет Air France из аэропорта Шарль-де-Голль. Кроме того, Wizz Air осуществляет полеты в аэропорт Бове в Париже из Кутаисского международного аэропорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, париж, шарль де голль, air france, тбилисский международный аэропорт, тбилиси, франция