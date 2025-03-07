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Правительство Грузии служит лишь народу, а не внешним силам – спикер парламента

Правительство Грузии служит лишь народу, а не внешним силам – спикер парламента

Sputnik Грузия

Грузинское правительство служит лишь национальным интересам общества и страны, а не внешним игрокам 07.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-07T14:50+0400

2025-03-07T14:50+0400

2025-03-07T14:50+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Грузия действует исключительно исходя из интересов грузинского народа – как в вопросах политики, так и экономики, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. В последнее время в адрес властей все чаще звучит критика, что они действуют в интересах третьих стран при решении ряда вопросов и фактически противопоставляют себя ЕС. Мы формируем альянсы и сотрудничество там, где национальные интересы нашего народа совпадают с интересами экономических или политических групп других стран, подытожил он.Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. Национальные банки Грузии и Азербайджана усиливают сотрудничество>>ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, сша, украина, тбилиси, шалва папуашвили, бидзина иванишвили