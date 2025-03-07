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Правительство Грузии служит лишь народу, а не внешним силам – спикер парламента
Правительство Грузии служит лишь народу, а не внешним силам – спикер парламента
Sputnik Грузия
Грузинское правительство служит лишь национальным интересам общества и страны, а не внешним игрокам 07.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-07T14:50+0400
2025-03-07T14:50+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Грузия действует исключительно исходя из интересов грузинского народа – как в вопросах политики, так и экономики, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. В последнее время в адрес властей все чаще звучит критика, что они действуют в интересах третьих стран при решении ряда вопросов и фактически противопоставляют себя ЕС. Мы формируем альянсы и сотрудничество там, где национальные интересы нашего народа совпадают с интересами экономических или политических групп других стран, подытожил он.Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. Национальные банки Грузии и Азербайджана усиливают сотрудничество&gt;&gt;ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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политика, грузия, новости, сша, украина, тбилиси, шалва папуашвили, бидзина иванишвили
политика, грузия, новости, сша, украина, тбилиси, шалва папуашвили, бидзина иванишвили

Правительство Грузии служит лишь народу, а не внешним силам – спикер парламента

14:50 07.03.2025
© photo: Sputnik / StringerШалва Папуашвили
Шалва Папуашвили - Sputnik Грузия, 1920, 07.03.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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Грузинское правительство служит лишь национальным интересам общества и страны, а не внешним игрокам
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Грузия действует исключительно исходя из интересов грузинского народа – как в вопросах политики, так и экономики, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
В последнее время в адрес властей все чаще звучит критика, что они действуют в интересах третьих стран при решении ряда вопросов и фактически противопоставляют себя ЕС.

"Правительство Грузии не действует в интересах ни США, ни России, ни Китая, ни Германии или Франции. Правительство Грузии действует исключительно в интересах грузинского народа – это отправная точка. По любому вопросу, будь он политический или экономический, мы прежде всего исходим из национальных интересов грузинского народа", – сказал Папуашвили.

Мы формируем альянсы и сотрудничество там, где национальные интересы нашего народа совпадают с интересами экономических или политических групп других стран, подытожил он.

Грузия и Запад

Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.
Национальные банки Грузии и Азербайджана усиливают сотрудничество>>
ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.
США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".
Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
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