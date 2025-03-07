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Профессиональное образование популярно в Грузии – новая статистика

Профессиональное образование популярно в Грузии – новая статистика

Sputnik Грузия

Число студентов, желающих получить профессиональное образование, в Грузии продолжает расти 07.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-07T09:02+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Количество студентов, зачисленных в профессиональные училища Грузии в 2024 году, увеличилось на 10,3% по сравнению с 2023 годом, говорится в материалах Национальной службы статистики "Сакстат".Согласно информации ведомства, в 2024 году в профессионально-образовательные учебные заведения было зачислено 17,1 тысячи студентов, из них 49,7% – женщины, а 50,3% – мужчины. В целом, в прошлом году в Грузии действовало 122 профессиональных учебных заведения, в том числе 75 государственных и 47 частных. По количеству зачисленных в профучилища студентов лидирует Тбилиси (36,4%), за ним следует Аджария (18,6%), потом Имерети (11,9%), Квемо Картли (10,1%),Самегрело - Земо Сванети (8,9%) и Кахети (4,8%).Вниманию абитуриентов! В Грузии начинается регистрация на Единые национальные экзамены>>Кроме того, в 2024 году на профессиональные образовательные программы были зачислены 257 студентов с особыми образовательными потребностями, из них 31,1% – женщины. По регионам больше всего студентов было зачислено в Тбилиси – 47,1%, на втором месте находится Имерети – 9,7%. В прошлом году количество выпускников составило 9,5 тысячи, из них 47,7% – женщины, 52,3% – мужчины. Большинство выпускников заканчивают программы в области инженерии, производства и строительства, услуг, бизнеса, управления и права. В 2023 году количество студентов, зачисленных в профессиональные училища Грузии, увеличилось на 9,9% по сравнению с 2022 годом и составило 15,5 тысячи. Из них 47,9% – женщины, а 52,1% – мужчины. После того, как Грузия приняла новый закон о профобразовании, в стране значительно развились разные направления профессионального образования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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