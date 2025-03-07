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Развитие двусторонних связей – тема встречи премьера Грузии и президента Туркменистана
Развитие двусторонних связей – тема встречи премьера Грузии и президента Туркменистана
Sputnik Грузия
В рамках визита запланировано подписание соглашений между отраслевыми ведомствами Грузии и Туркменистана 07.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-07T12:18+0400
2025-03-07T12:18+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Положительную динамику развития двусторонних политических и экономических связей обсудили премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе встречи в Ашхабаде, сообщила пресс-служба администрации правительства Грузии. Кобахидзе находится с официальным визитом в Туркменистане во главе грузинской делегации. Премьера сопровождают главы МИД, Минэкономики, Мининфраструктуры, Минсельхоза и Минспорта. После переговоров в расширенном формате министры подпишут соглашения о сотрудничестве с Туркменистаном в своих сферах. В ходе встречи Кобахидзе и Бердымухамедова с глазу на глаз речь шла о дружественных отношениях между Грузией и Туркменистаном и сотрудничестве в различных сферах. Стороны подчеркнули важность связности и развития Среднего коридора. Президент Туркменистана направил поздравления новому президенту Грузии>>Кобахидзе рассказал о транспортных и логистических проектах, направленных на дальнейшее усиление транзитной функции Грузии. На встрече также обсуждались перспективы дальнейшего развития сотрудничества в сфере транспорта и энергетики. Кобахидзе отметил, что Грузия приветствует активные усилия Туркменистана, направленные на обеспечение мира в Центральной Азии, и рассказал о миролюбивой политике правительства Грузии. Премьер поблагодарил президента Туркменистана за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии в пределах ее международно признанных границ. В ходе встречи было отмечено, что подписание соглашений между отраслевыми ведомствами в рамках официального визита будет способствовать дальнейшему расширению сфер сотрудничества. Кобахидзе пригласил Бердымухамедова посетить Грузию с официальным визитом. Грузия и Туркменистан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в экономической и гуманитарной сферах. В 2022 году между странами было установлено прямое авиасообщение. Торговый оборот между странами в 2024 году составил 81 миллион долларов, что на 19,6% меньше, по сравнению с 2023 годом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, туркменистан, ираклий кобахидзе
грузия, новости, политика, туркменистан, ираклий кобахидзе
Развитие двусторонних связей – тема встречи премьера Грузии и президента Туркменистана
12:18 07.03.2025 (обновлено: 13:29 07.03.2025)
В рамках визита запланировано подписание соглашений между отраслевыми ведомствами Грузии и Туркменистана
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Положительную динамику развития двусторонних политических и экономических связей обсудили премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе встречи в Ашхабаде, сообщила пресс-служба администрации правительства Грузии.
Кобахидзе находится с официальным визитом в Туркменистане во главе грузинской делегации. Премьера сопровождают главы МИД, Минэкономики, Мининфраструктуры, Минсельхоза и Минспорта. После переговоров в расширенном формате министры подпишут соглашения о сотрудничестве с Туркменистаном в своих сферах.
В ходе встречи Кобахидзе и Бердымухамедова с глазу на глаз речь шла о дружественных отношениях между Грузией и Туркменистаном и сотрудничестве в различных сферах.
Стороны подчеркнули важность связности и развития Среднего коридора.
Кобахидзе рассказал о транспортных и логистических проектах, направленных на дальнейшее усиление транзитной функции Грузии. На встрече также обсуждались перспективы дальнейшего развития сотрудничества в сфере транспорта и энергетики.
Кобахидзе отметил, что Грузия приветствует активные усилия Туркменистана, направленные на обеспечение мира в Центральной Азии, и рассказал о миролюбивой политике правительства Грузии.
Премьер поблагодарил президента Туркменистана за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии в пределах ее международно признанных границ.
В ходе встречи было отмечено, что подписание соглашений между отраслевыми ведомствами в рамках официального визита будет способствовать дальнейшему расширению сфер сотрудничества.
Кобахидзе пригласил Бердымухамедова посетить Грузию с официальным визитом.
Грузия и Туркменистан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в экономической и гуманитарной сферах. В 2022 году между странами было установлено прямое авиасообщение.
Торговый оборот между странами в 2024 году составил 81 миллион долларов, что на 19,6% меньше, по сравнению с 2023 годом.