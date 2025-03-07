https://sputnik-georgia.ru/20250307/razvitie-dvustoronnikh-svyazey--tema-vstrechi-premera-gruzii-i-prezidenta-turkmenistana-292408524.html

Развитие двусторонних связей – тема встречи премьера Грузии и президента Туркменистана

Развитие двусторонних связей – тема встречи премьера Грузии и президента Туркменистана

Sputnik Грузия

В рамках визита запланировано подписание соглашений между отраслевыми ведомствами Грузии и Туркменистана 07.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-07T12:18+0400

2025-03-07T12:18+0400

2025-03-07T13:29+0400

грузия

новости

политика

туркменистан

ираклий кобахидзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/03/07/292408349_0:119:2048:1271_1920x0_80_0_0_b11ca80e888eaa9af5f8a43757741091.jpg

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Положительную динамику развития двусторонних политических и экономических связей обсудили премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе встречи в Ашхабаде, сообщила пресс-служба администрации правительства Грузии. Кобахидзе находится с официальным визитом в Туркменистане во главе грузинской делегации. Премьера сопровождают главы МИД, Минэкономики, Мининфраструктуры, Минсельхоза и Минспорта. После переговоров в расширенном формате министры подпишут соглашения о сотрудничестве с Туркменистаном в своих сферах. В ходе встречи Кобахидзе и Бердымухамедова с глазу на глаз речь шла о дружественных отношениях между Грузией и Туркменистаном и сотрудничестве в различных сферах. Стороны подчеркнули важность связности и развития Среднего коридора. Президент Туркменистана направил поздравления новому президенту Грузии>>Кобахидзе рассказал о транспортных и логистических проектах, направленных на дальнейшее усиление транзитной функции Грузии. На встрече также обсуждались перспективы дальнейшего развития сотрудничества в сфере транспорта и энергетики. Кобахидзе отметил, что Грузия приветствует активные усилия Туркменистана, направленные на обеспечение мира в Центральной Азии, и рассказал о миролюбивой политике правительства Грузии. Премьер поблагодарил президента Туркменистана за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии в пределах ее международно признанных границ. В ходе встречи было отмечено, что подписание соглашений между отраслевыми ведомствами в рамках официального визита будет способствовать дальнейшему расширению сфер сотрудничества. Кобахидзе пригласил Бердымухамедова посетить Грузию с официальным визитом. Грузия и Туркменистан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в экономической и гуманитарной сферах. В 2022 году между странами было установлено прямое авиасообщение. Торговый оборот между странами в 2024 году составил 81 миллион долларов, что на 19,6% меньше, по сравнению с 2023 годом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

туркменистан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, туркменистан, ираклий кобахидзе