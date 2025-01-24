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Президент Туркменистана направил поздравления новому президенту Грузии

Президент Туркменистана направил поздравления новому президенту Грузии

Sputnik Грузия

Михаил Кавелашвили был избран президентом Грузии 14 декабря, выборы впервые прошли по американской модели 24.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-24T13:28+0400

2025-01-24T13:28+0400

2025-01-24T13:28+0400

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил Михаила Кавелашвили со вступлением в должность президента Грузии, отметив, что высоко ценит отношения между двумя странами. Кавелашвили принес присягу 29 декабря и стал шестым по счету президентом Грузии. Он сменил на посту первую женщину-президента в истории страны Саломе Зурабишвили. Ранее с избранием на пост президента Грузии Михаила Кавелашвили поздравили лидеры Турции, Армении, Азербайджана, Сербии, Венгрии, Беларуси и КНР.В своем послании глава государства Туркменистан выразил искренние пожелания крепкого здоровья новоизбранному президенту Грузии и больших успехов в делах и начинаниях во имя прогресса и процветания дружественного народа Грузии.Си Цзиньпин поздравил президента Грузии с инаугурацией>>Кавелашвили был избран президентом Грузии 14 декабря. Президентские выборы в Грузии впервые прошли по американской модели – он получил 224 голоса Избирательной коллегии из 300. Между тем представители оппозиции, НПО, а также экс-президент Саломе Зурабишвили обвиняют власти в фальсификации выборов и требуют проведения новых. Зурабишвили назвала президентские выборы в Грузией пародией и провокацией. При этом Зурабишвили утверждает, что пока она – единственный легитимный представитель власти в стране.Грузия и Туркменистан установили дипломатические отношения 16 июля 1992 года. Страны сотрудничают в экономической и гуманитарной сферах. Торговый оборот между странами в 2024 году составил 81 миллион долларов. По сравнению с 2023 годом торговый оборот между странами снизился на 19,7%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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