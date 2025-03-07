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Россия остается основным импортером грузинских яблок

Россия остается основным импортером грузинских яблок

Sputnik Грузия

Грузия в несколько раз нарастила не только экспорт продукции, но и получаемую от него прибыль 07.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-07T10:50+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Грузия экспортировала 12,9 тысячи тонн яблок с 1 августа 2024-го по 3 марта 2025 года, 12 848 тонн из которых вывезли в Россию, сообщила пресс-служба министерства окружающей среды и сельского хозяйства. По информации ведомства, количество экспортированной продукции выросло в 6,3 раза, а стоимость экспорта – в 6,1 раза и составило 6,8 млн долларов. Кроме РФ, в небольшом объеме грузинские яблоки вывезли в Казахстан (60 тонн), Турцию (21 тонна) и Армению (2 тонны).Подорожает ли хлеб в Грузии – мнение хлебопеков>>Яблоки, наравне с персиками, виноградом и мандаринами, являются одной из главных статей экспорта грузинской сельскохозяйственной продукции. Прием урожая от фермеров начинается с начала сентября. В 2024 году, как и в предыдущие годы, государство реализовало государственную программу стимулирования реализации некондиционных (нестандартных) яблок, которая завершилась 15 декабря. В рамках госпрограммы субсидию в размере 0,1 лари за килограмм получили те предприятия по переработке фруктов, которые до 15 декабря 2024 года закупили у фермеров нестандартные яблоки по цене не менее чем за 0,25 лари за килограмм.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, грузия, экономика, казахстан, турция, армения