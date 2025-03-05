https://sputnik-georgia.ru/20250305/podorozhaet-li-khleb-v-gruzii--mnenie-khlebopekov-292358776.html

Подорожает ли хлеб в Грузии – мнение хлебопеков

Подорожает ли хлеб в Грузии – мнение хлебопеков

Sputnik Грузия

Кто-то может изменить цену хлеба на 5 тетри, кто-то – на 7 тетри, в зависимости от производственных нужд, считает эксперт 05.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-05T11:58+0400

2025-03-05T11:58+0400

2025-03-05T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Продление и рост импортной пошлины на муку, может привести к повышению стоимости хлеба в Грузии на 0,05-0,07 лари, заявил председатель Союза хлебопеков Малхаз Долидзе. В целях поддержки грузинских фермеров, у которых возникли проблемы с реализацией урожая зерна в связи с отсутствием на него спроса, в Грузии с лета 2023 года введена временная пошлина на импорт муки, ячменя и отрубей, которую продлили до 1 апреля 2025 года. Производители хлеба требуют ее отмены, так как, по их словам, подорожание муки на мировых рынках за последнее время может привести к повышению стоимости хлеба в стране. Кризис мукомолов Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (примерно 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком, в том числе и зерна. В условиях роста экспортной пошлины на пшеницу из России и, как следствие, увеличения объемов импорта муки, с которой экспортная пошлина не взималась, все мелькомбинаты в Грузии в первом квартале 2023 года приостановили производство, как это было в 2021 году. Как результат, амбары были переполнены пшеницей, а фермерам просто некуда было девать собранный урожай. Пошлина на импорт муки не будет отменена – эксперт >>Трудные времена для грузинских мукомолов настали летом 2021 года после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, соответственно, сократив в 2022 году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу. Мельницы начали вновь импортировать пшеницу и наращивать производство лишь к концу 2022 года, когда плавающая ставка вывозной пошлины на пшеницу снизилась. Второй раз производственный кризис у мельниц настал в марте 2023 года в связи с ростом импорта муки и ростом экспортной пошлины на пшеницу из России. Поддержка отрасли Изначально временная пошлина на импорт муки действовала до 1 ноября 2023 года, затем срок действия продлили сначала до 1 марта, после – до 1 сентября 2024 года. В середине сентября 2024 года правительство продлило действие временной пошлины в третий раз – до 1 марта 2025 года, и четвертый раз в феврале – до 1 апреля 2025 года. Согласно постановлению правительства от 28 февраля текущего года, импорт более 200 килограммов пшеничной муки теперь облагается налогом в размере 0,3 лари за килограмм (300 лари за тонну), вместо 0,25 лари. Импорт же более 200 килограммов ячменя и отрубей теперь облагается налогом в размере 0,2 лари за килограмм, вместо 0,1 лари за килограмм. Хлеб в Грузии может подорожать – хлебопеки требуют отменить пошлину на импорт муки >>Целью введения пошлины правительство назвало повышение конкурентоспособности грузинской пшеницы и содействие ее реализации на местном рынке. Правительство приняло такое решение при условии, что сектор не допустит подорожания хлеба. Россия многие годы является основным поставщиком пшеницы и муки в Грузию. В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. В последние годы страна закупала пшеницу у Казахстана, Украины, США и России, притом на долю последней приходилось более 95%, так как цена была самой выгодной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, малхаза долидзе, хлеб