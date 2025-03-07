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Сотрудник пограничной службы арестован за семейное насилие в Грузии

Сотрудник пограничной службы арестован за семейное насилие в Грузии

Sputnik Грузия

Мужчина арестован, и ему предъявлены обвинения по трем эпизодам семейного насилия и за угрозу члену семьи 07.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-07T15:50+0400

2025-03-07T15:50+0400

2025-03-07T15:50+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Сотрудники специальной следственной службы задержали пограничника по обвинению в семейном насилии и угрозах, говорится в сообщении ведомства. Следствие установило, что в июле 2024 года во время ссоры обвиняемый избил жену в присутствии ребенка и угрожал ее убить. До этого он уже проявлял агрессию к жене на почве ревности.В данный момент мужчине предъявлены обвинения по трем эпизодам семейного насилия и за угрозу члену семьи. Ему грозит до трех лет лишения свободы в случае подтверждения вины. Семейное насилие в ГрузииСемейное насилие – одно из самых распространенных преступлений в Грузии и вынесено в отдельную статью УК с 2014 года. Ужесточить законодательство власти решили после волны убийств на почве семейных конфликтов. В 2014 году при семейных разборках погибли 14 человек. Жертвами семейного насилия в 2024 году признали 6,6 тысячи женщин и 1,2 тысячи мужчин. Машина упала в Куру в центре Тбилиси: погиб один человек>>Всего в 2024 году правоохранительные органы зафиксировали 3 731 подобное преступление, которое карается лишением свободы до трех лет с возможным применением запрета на приближение к жертве. Показатель зафиксированных в 2024 году преступлений меньше аналогичного показателя 2023 года на 9%. При этом в 2024 году раскрыто 86,3% всех зафиксированных преступлений. Под семейным насилием уголовное законодательство Грузии подразумевает насилие одного члена семьи над другим, систематические оскорбления, шантаж или унижения, повлекшие физическую боль или страдания и не повлекшие причинения легкого или тяжкого вреда здоровью. Кроме того, совершение преступления в отношении члена семьи является отягчающим обстоятельством.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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