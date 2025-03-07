https://sputnik-georgia.ru/20250307/veroyatnogo-pomoschnika-eks-partnera-ivanishvili-otpravili-v-zaklyuchenie-292416629.html

Вероятного помощника экс-партнера Иванишвили отправили в заключение

Вероятного помощника экс-партнера Иванишвили отправили в заключение

Sputnik Грузия

Водителя машины, который помог экс-партнеру Иванишвили незаконно пересечь границу Грузии, отправили в заключение до решения суда 07.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-07T20:50+0400

2025-03-07T20:50+0400

2025-03-07T21:05+0400

новости

грузия

армения

тбилиси

ереван

бидзина иванишвили

тбилисский городской суд

происшествия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/08/287222930_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_53d51414e35ad7301d148bf5a093787c.jpg

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения Шоте Карумидзе, обвиняемом в помощи в незаконном пересечении границы Грузии Георгию Бачиашвили, бывшему партнеру основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Прокуратура Грузии заявила о задержании Карумидзе 6 марта. По версии следствия, он на автомобиле в специальном тайнике провез находящегося под следствием Бачиашвили через погранично-пропускной пункт Грузии на границе с Арменией, после чего Бачиашвили уже по российскому паспорту официально пересек армянскую границу и вылетел из Армении в неизвестном направлении. На суде сторона защиты требовала отпустить Карумидзе под залог. Однако суд полностью разделил ходатайство прокурора, которая отмечала, что есть угроза побега обвиняемого или совершения нового преступления. По версии следствия, Карумидзе познакомился с Бачиашвили через его отца Александра Бачиашвили и согласился тайно перевезти бывшего партнера Иванишвили за 30 тысяч долларов. Бачиашвили сам оплатил автомобиль, на котором он покинул Грузию, и устройство в нем тайника между багажником и задним сидением. Карумидзе для Бачиашвили разведал обстановку на грузино-армянской границе и записал весь процесс на камеру. Бывшему партнеру Иванишвили предъявили новое обвинение>>По версии следствия, бизнесмен пересел в тайник неподалеку от погранично-пропускного пункта "Садахло" на границе Грузии и Армении. Грузинские пограничники осмотрели автомобиль визуально и после пропустили его через границу, прошел паспортный контроль и сам водитель. Подъехав к пограничному пункту Армении, Бачиашвили вышел из машины, прошел паспортный контроль с паспортом гражданина Российской Федерации и отправился в направлении Международного аэропорта Еревана. Там он забрал у водителя спутниковый телефон и передал деньги. Уголовные дела против Бачиашвили в Грузии Прокуратура Грузии в 2024 году предъявила Бачиашвили обвинения в присвоении крупной суммы криптовалюты и легализации незаконных доходов в размере 39,2 миллиона долларов в 2015-2017 гг. По версии следствия, он убедил Иванишвили инвестировать в майнинг биткоинов, а после присвоил доход. В 2025 году ему также было предъявлено обвинение в неисполнении служебных полномочий, как бывшему председателю Фонда соинвестирования, который он возглавлял с 2013 года и до мая 2019-го. А затем, до 2023 года, был председателем Консультативного совета Фонда. По версии следствия, Георгий Бачиашвили как генеральный директор Фонда ненадлежащим образом исполнял свои обязанности в вопросе инвестирования в проект строительства "Мтквари ГЭС". В Грузии, в случае подтверждения вины, ему грозит уголовный срок до 9 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

армения

тбилиси

ереван

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, армения, тбилиси, ереван, бидзина иванишвили, тбилисский городской суд, происшествия