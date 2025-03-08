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Электромобили и забота об экологии в Грузии – статистика

Электромобили и забота об экологии в Грузии – статистика

Sputnik Грузия

Грузия активно способствует распространению электромобилей на всей территории страны 08.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-08T09:02+0400

2025-03-08T09:02+0400

2025-03-08T09:02+0400

грузия

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сакстат

экология в грузии

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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Число зарегистрированных на 1 января 2025 года электромобилей составляет более 9 тысяч в Грузии, что на 79% превышает показатель 1 января 2024 года, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". По данным "Сакстата", по сравнению с 2017 годом, когда в Грузии начали вести статистику электромобилей, их число выросло в 10 раз. Более 76% всех электромобилей зарегистрировано в Тбилиси, также лидерами по числу владельцев экологичного транспорта являются Имерети и Самегрело-Земо Сванети. Подорожает ли хлеб в Грузии – мнение хлебопеков>>Основная часть электромобилей завозится из США, Китая и Японии. Всего же в 2024 году Грузия закупила 5 454 электромобиля на сумму 107 миллионов долларов. Тбилиси, где зарегистрировано более 6,9 тысячи всех электромобилей, является наиболее удобным для передвижения электромобилей городом, где зарядные станции расположены по всей территории. При этом мэрия в ближайшее время планирует установить еще 198 дополнительных станций во всех районах столицы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

имерети

самегрело-земо сванети

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грузия, экономика, новости, тбилиси, имерети, самегрело-земо сванети, сакстат, экология в грузии