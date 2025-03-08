https://sputnik-georgia.ru/20250308/zemletryasenie-proizoshlo-v-armenii---tolchki-oschutili-i-v-gruzii-292418163.html

Землетрясение произошло в Армении – толчки ощутили и в Грузии

Землетрясение произошло в Армении – толчки ощутили и в Грузии

Sputnik Грузия

О пострадавших и разрушениях на данный момент не сообщается 08.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-08T09:41+0400

2025-03-08T09:41+0400

2025-03-08T11:11+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в 30 километрах от грузино-армянской границы, говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга. Эпицентр землетрясения, которое было зафиксировано в 09:26 по тбилисскому времени, находился на глубине 10 километров. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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