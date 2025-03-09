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"Площадь свободы" стала партией: кто возглавил новую политическую силу в Грузии
"Площадь свободы" стала партией: кто возглавил новую политическую силу в Грузии
Sputnik Грузия
Цель новой партии – создать ведущую политическую силу в Грузии 09.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-09T12:50+0400
2025-03-09T12:50+0400
2025-03-09T12:50+0400
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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Политическое движение "Площадь Свободы" официально преобразовалось в новую политическую партию – председателем был избран Леван Цуцкиридзе. Политическое движение "Площадь Свободы" в июне 2024 года вошло в коалицию "Сильная Грузия" вместе с партиями "Лело для Грузии", "Для народа" и "Граждане" для участия в парламентских выборах. Коалиция позиционировала себя как альтернативу существующим политическим силам, стремящуюся к европейской интеграции и развитию страны. По словам председателя партии, "Площадь свободы" будет "по-настоящему современной, демократической политической партией, задача которой – вернуть государство". Оппозиционный политик также отметил, что в Грузии необходимо создать настоящую многопартийную демократию. На учредительном съезде члены партии утвердили ее устав, избрали состав Национального совета, а также членов ревизионной комиссии.Депутат: движение "Площадь свободы" бесперспективно>>На парламентских выборах 2024 года коалиция "Сильная Грузия", куда входила "Площадь свободы" представила единый список кандидатов. Леван Цуцкиридзе занял пятое место в этом списке. "Сильная Грузия" получила на выборах 8,81% голосов избирателей, но отказалась входить в парламент. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, новости, парламентские выборы в грузии 2024
"Площадь свободы" стала партией: кто возглавил новую политическую силу в Грузии
Цель новой партии – создать ведущую политическую силу в Грузии
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Политическое движение "Площадь Свободы" официально преобразовалось в новую политическую партию – председателем был избран Леван Цуцкиридзе.
Политическое движение "Площадь Свободы" в июне 2024 года вошло в коалицию "Сильная Грузия" вместе с партиями "Лело для Грузии", "Для народа" и "Граждане" для участия в парламентских выборах. Коалиция позиционировала себя как альтернативу существующим политическим силам, стремящуюся к европейской интеграции и развитию страны.
"Наша цель – создать ведущую политическую силу в Грузии. Это будет по-настоящему современная, демократическая политическая партия. После этого нашей задачей будет вернуть государство", – заявил Цуцкиридзе.
По словам председателя партии, "Площадь свободы" будет "по-настоящему современной, демократической политической партией, задача которой – вернуть государство".
Оппозиционный политик также отметил, что в Грузии необходимо создать настоящую многопартийную демократию.
"К сожалению, мы никогда раньше этого не делали. Затем многопартийная демократическая Грузия должна стать членом Евросоюза. Именно так в этой стране будут установлены верховенство закона, мир, безопасность и процветание", – заявил Цуцкиридзе.
На учредительном съезде члены партии утвердили ее устав, избрали состав Национального совета, а также членов ревизионной комиссии.
На парламентских выборах 2024 года коалиция "Сильная Грузия", куда входила "Площадь свободы" представила единый список кандидатов. Леван Цуцкиридзе занял пятое место в этом списке.
"Сильная Грузия" получила на выборах 8,81% голосов избирателей, но отказалась входить в парламент.