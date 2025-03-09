https://sputnik-georgia.ru/20250309/reyting-radikalnoy-oppozitsii-v-gruzii-prakticheski-obnulen--deputat-292428300.html
Рейтинг радикальной оппозиции в Грузии практически обнулен – депутат
Рейтинг радикальной оппозиции в Грузии практически обнулен – депутат
Sputnik Грузия
Как считает Матикашвили, оппозиция боится каждых выборов, которые вновь покажут их низкий рейтинг 09.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-09T16:00+0400
2025-03-09T16:00+0400
2025-03-09T16:48+0400
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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Рейтинг радикальной оппозиции практически обнулен, они боятся каждых выборов, на которых снова выявится их низкий рейтинг, заявил председатель парламентского комитета по процедурным вопросам и регламенту Давид Матикашвили в эфире телеканала "Имеди". Четыре оппозиционные партии, преодолевшие барьер на парламентских выборах, "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение", "Лело для Грузии" и "За Грузию", 5 марта заявили, что не будут участвовать в выборах в органы местного самоуправления, которые пройдут в октябре. Единственная оппозиционная партия, которая планирует участвовать в выборах, это "Гирчи". По словам депутата, представители радикальной оппозиции часто меняют свое мнение, как было после парламентских выборов 2020 года. "Не исключено, что до даты выборов перед ЦИК выстроится очередь из радикалов для регистрации", – добавил Матикашвили. "Радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело для Грузии", "Республиканская партия" и другие.Выборы в органы местного самоуправления в Грузии не за горизонтом>>Выборы в органы местного самоуправления пройдут в октябре 2025 года. Это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают по отдельности местное руководство. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы сакребуло составляет 4%. Если судить по парламентским выборам 2024 года, преодолеть барьер есть шансы только у следующих партий: "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение", "Лело для Грузии" и "За Грузию".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, оппозиция, выборы в местные органы власти в грузии, выборы, партия "гирчи"
грузия, новости, политика, оппозиция, выборы в местные органы власти в грузии, выборы, партия "гирчи"
Рейтинг радикальной оппозиции в Грузии практически обнулен – депутат
16:00 09.03.2025 (обновлено: 16:48 09.03.2025)
Как считает Матикашвили, оппозиция боится каждых выборов, которые вновь покажут их низкий рейтинг
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Рейтинг радикальной оппозиции практически обнулен, они боятся каждых выборов, на которых снова выявится их низкий рейтинг, заявил председатель парламентского комитета по процедурным вопросам и регламенту Давид Матикашвили в эфире телеканала "Имеди".
Четыре оппозиционные партии, преодолевшие барьер на парламентских выборах, "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение", "Лело для Грузии" и "За Грузию", 5 марта заявили, что не будут участвовать в выборах в органы местного самоуправления, которые пройдут в октябре. Единственная оппозиционная партия, которая планирует участвовать в выборах, это "Гирчи".
"Рейтинг радикальной оппозиции практически обнулен. Они боятся каждых выборов, на которых снова выявится их низкий рейтинг. Если они (оппозиция – ред.) откажутся участвовать в выборах, то это будет объяснением", – заявил Матикашвили.
По словам депутата, представители радикальной оппозиции часто меняют свое мнение, как было после парламентских выборов 2020 года.
"Не исключено, что до даты выборов перед ЦИК выстроится очередь из радикалов для регистрации", – добавил Матикашвили.
"Радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело для Грузии", "Республиканская партия" и другие.
Выборы в органы местного самоуправления пройдут в октябре 2025 года. Это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают по отдельности местное руководство.
Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы сакребуло составляет 4%. Если судить по парламентским выборам 2024 года, преодолеть барьер есть шансы только у следующих партий: "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение", "Лело для Грузии" и "За Грузию".