https://sputnik-georgia.ru/20250310/direktor-fis-poblagodaril-gruziyu-za-provedenie-etapa-kubka-mira-po-snoubord-krossu-292430903.html
Директор FIS поблагодарил Грузию за проведение этапа Кубка мира по сноуборд-кроссу
Директор FIS поблагодарил Грузию за проведение этапа Кубка мира по сноуборд-кроссу
Sputnik Грузия
Как заявил Уве Бейер, у Международной федерации лыжного спорта есть долгосрочные планы на проведение Кубков мира в Грузии 10.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-10T12:52+0400
2025-03-10T12:52+0400
2025-03-10T12:52+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Организаторы этапа Кубка мира по сноуборд-кроссу в Гудаури были мотивированы на проведение соревнований высокого уровня и подарили участникам два замечательных дня, заявил директор по соревнованиям Международной федерации лыжного спорта (FIS) Уве Бейер, поблагодарив Грузию за проведение мероприятия.Очередной этап Кубка мира по сноуборд-кроссу прошел в Грузии 8-9 марта в третий раз. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда также высоко оценила предыдущие соревнования в стране, поэтому Бакуриани и Гудаури были включены в постоянный календарь соревнований, проводимых под эгидой FIS. По его словам, Гудаури имеет большой потенциал для проведения соревнований высокого уровня в горах. "У нас есть долгосрочные планы относительно Грузии в плане проведения Кубков мира. Мы рады, что Гудаури отмечен на карте мира. Все говорят о мероприятиях, которые здесь проводятся. Мы вернемся и продолжим работать с этими дружелюбными и гостеприимными людьми", – сказал Бейер. В этапе Кубок мира по сноуборд-кроссу приняли участие 88 спортсменов из 21 страны. Среди них Канада, США, Великобритания, Австрия, Австралия, Швейцария, Китай, Испания, Франция, Германия, Италия, Бразилия, Венгрия и Япония. Организация Кубка мира по сноуборд-кроссу в Гудаури заслужила высокую оценку>>Организаторами мероприятия выступают Агентство горных трасс (MTA) Министерства экономики и устойчивого развития и Федерация лыжного спорта при поддержке правительства Грузии. В зимнем сезоне 2024-2025 годов в Грузии успешно прошел этап Кубка мира по могулу и ски-кроссингу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, спорт, новости, гудаури, бакуриани, международная федерация лыжного спорта
грузия, спорт, новости, гудаури, бакуриани, международная федерация лыжного спорта
Директор FIS поблагодарил Грузию за проведение этапа Кубка мира по сноуборд-кроссу
Как заявил Уве Бейер, у Международной федерации лыжного спорта есть долгосрочные планы на проведение Кубков мира в Грузии
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Организаторы этапа Кубка мира по сноуборд-кроссу в Гудаури были мотивированы на проведение соревнований высокого уровня и подарили участникам два замечательных дня, заявил директор по соревнованиям Международной федерации лыжного спорта (FIS) Уве Бейер, поблагодарив Грузию за проведение мероприятия.
Очередной этап Кубка мира по сноуборд-кроссу прошел в Грузии 8-9 марта в третий раз. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда также высоко оценила предыдущие соревнования в стране, поэтому Бакуриани и Гудаури были включены в постоянный календарь соревнований, проводимых под эгидой FIS.
"Все были очень мотивированы на проведение успешного мероприятия. Это были высококлассные соревнования по сноуборд-кроссу. Спортсмены остались довольны. Спасибо, Грузия, спасибо, Гудаури, за эти два дня замечательных соревнований. Мы рады вернуться сюда", – сказал Бейер журналистам.
По его словам, Гудаури имеет большой потенциал для проведения соревнований высокого уровня в горах.
"У нас есть долгосрочные планы относительно Грузии в плане проведения Кубков мира. Мы рады, что Гудаури отмечен на карте мира. Все говорят о мероприятиях, которые здесь проводятся. Мы вернемся и продолжим работать с этими дружелюбными и гостеприимными людьми", – сказал Бейер.
В этапе Кубок мира по сноуборд-кроссу приняли участие 88 спортсменов из 21 страны. Среди них Канада, США, Великобритания, Австрия, Австралия, Швейцария, Китай, Испания, Франция, Германия, Италия, Бразилия, Венгрия и Япония.
Организаторами мероприятия выступают Агентство горных трасс (MTA) Министерства экономики и устойчивого развития и Федерация лыжного спорта при поддержке правительства Грузии.
В зимнем сезоне 2024-2025 годов в Грузии успешно прошел этап Кубка мира по могулу и ски-кроссингу.