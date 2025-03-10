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Нет ничего общего с интересами Грузии – депутат ответила представителю Института Маккейна

Нет ничего общего с интересами Грузии – депутат ответила представителю Института Маккейна

Sputnik Грузия

Лора Торнтон не раз выступала с резкой критикой в адрес нынешней власти Грузии 10.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-10T14:34+0400

2025-03-10T14:34+0400

2025-03-10T14:34+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Директор программ глобальной демократии американской организации Институт Маккейна Лора Торнтон служит конкретному политическому течению и группе, которые не имеют ничего общего с интересами грузин и грузинского государства, заявила вице-спикер парламента Грузии, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Нино Цилосани. В одном из интервью Торнтон оценила принятые в первом чтении поправки в закон "О вещании" как нападение на свободные и независимые СМИ. По ее словам, "Грузинская мечта" очень эффективно прибрала к рукам государство, что, по ее мнению, является нелегитимным. При этом, как отметила Торнтон, сейчас последними бастионами демократии остаются СМИ и гражданское общество. Торнтон не раз выступала с резкой критикой в адрес нынешней власти Грузии. В своей авторской статье "Как протестующие могут победить?", опубликованной в конце февраля, Торнтон призвала участников акций перейти на этап всеобщего гражданского неповиновения и забастовок. А ранее Торнтон поделилась в соцсети X видео с акции протеста в Тбилиси и написала, что дни "Грузинской мечты" сочтены. Никто не стоит на их стороне, отметила Торнтон. В правящей партии расценили ее заявление как вмешательство во внутренние дела страны. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, в свою очередь, назвал Торнтон несерьезным человеком. Что касается Института Маккейна, то, по словам премьера, это прямое проявление Deep state ("глубинного государства"). Deep State в правящей партии также называют "глобальной партией войны". Под "глобальной партией войны" власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора. Большинство НПО в Грузии заняты антигосударственной деятельностью – Матикашвили>>По словам Кобахидзе, эти люди не могут смириться с тем, что не смогли вернуть "коллективное Нацдвижение" к власти. Под "радикальной оппозицией" и "коллективным Нацдвижением" власти подразумевают бывшую правящую партию страны "Единое национальное движение", партии-сателлиты и партии-преемники. Все эти партии прошли в парламент по итогам выборов 26 октября 2024 года, но отказались признавать победу правящей "Грузинской мечты" и работать в законодательном органе нового созыва. Между тем миссия НКО Институт Маккейна в середине декабря 2024 года обнародовала свою оценку ситуации в Грузии, обвинив власти в насилии над протестующими. В отчете сказано: "Чудо, что еще никого не убили, но этот риск возрастет, если пытки продолжатся". При этом миссия прогнозирует ухудшение политической ситуации, "если кого-то убьют руками "бандитов" правительства".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, сша, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение