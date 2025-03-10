https://sputnik-georgia.ru/20250310/bolshinstvo-npo-v-gruzii-zanyaty-antigosudarstvennoy-deyatelnostyu--matikashvili-292430266.html

Большинство НПО в Грузии заняты антигосударственной деятельностью – Матикашвили

Большинство НПО в Грузии заняты антигосударственной деятельностью – Матикашвили

Sputnik Грузия

По мнению депутата, проблемы в секторе НПО были выявлены и обнародованы после скандала с USAID 10.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-10T11:01+0400

2025-03-10T11:01+0400

2025-03-10T11:01+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Большинство неправительственных организаций в Грузии, финансируемых из-за рубежа, на самом деле занимаются антигосударственной деятельностью, заявил председатель парламентского комитета по процедурным вопросам и регламенту Давид Матикашвили в эфире телеканала "Имеди". В правящей партии "Грузинская мечта" уже давно заявляют, что значительная часть средств, выделяемых Агентством США по международному развитию (USAID), "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), поступает на счета фиктивных НПО, управляемых политическими партиями. Администрация Дональда Трампа в начале февраля вслед за USAID приостановила финансирование NED, который считается организатором "цветных революций" по всему миру. Ранее глава Департамента эффективности государственного управления США Илон Маск заявил, что программы, финансируемые USAID, в их числе NED, не имели права на существование и не заслуживали средств американских налогоплательщиков. Все подтвердилось! Реакция "Грузинской мечты" на события вокруг NED и USAID>>При этом, по словам Матикашвили, это не означает, что гражданский сектор не принимает позитивного участия в развитии страны. В качестве примера он привел закон "О грантах". Парламент Грузии в ускоренном порядке рассмотрел и 20 февраля утвердил поправки в закон "О грантах", предусматривающие возможность для неправительственных организаций получать государственные гранты. Власти Грузии и НПО В последние два года отношения между властями Грузии и общественными организациями ухудшились. Власти обвинили ряд крупнейших НПО в проведении интересов иностранных государств и финансировании политических процессов в стране. Какие организации в Грузии получат госгранты? Депутат назвала критерии>>В том числе для пресечения этого был принят закон "О прозрачности иностранного влияния", который предполагает регистрацию в специальном реестре и заполнение финансовой декларации НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила". На данный момент в реестре уже зарегистрированы 385 организаций. Кроме того, Антикоррупционное бюро получило право признавать НПО субъектами, имеющими предвыборные цели, и приравнивать их отчетность к отчетности политических партий. На фоне акций протеста в Грузии с требованием досрочных парламентских выборов, освобождения задержанных и продолжения активного процесса интеграции Грузии в ЕС власти Грузии анонсировали принятие дополнительных решений, связанных с неправительственным сектором. USAID выделило миллионы на беспорядки в Грузии – депутат>>Среди решений – изъятие записей из законодательства Грузии об обязательном участии гражданских организаций в принятии государственных решений и утверждение американской версии закона об "иноагентах" – FARA, которая предполагает регистрацию физических лиц и уголовные сроки и ограничение деятельности при невыполнении условий закона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сша, илон маск, дональд трамп, антикоррупционное бюро, usaid